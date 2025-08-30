Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Người dân đội mưa rời TPHCM, cửa ngõ ùn ứ suốt chiều tối

Hữu Huy

TPO - Chiều 30/8, người dân tiếp tục rời TPHCM về quê hoặc đi du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9. Tại cửa ngõ phía Tây - tuyến đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), giao thông trở nên căng thẳng khi cơn mưa kéo dài suốt nhiều giờ khiến việc di chuyển càng khó khăn.

quoc-lo-1.jpg
Theo ghi nhận, từ khoảng 17h20 ngày 30/8, lưu lượng phương tiện trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây, tăng đột biến.
tp-quoc-lo-1-5.jpg
Mưa kéo dài suốt nhiều giờ, đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) đoạn từ phường An Lạc đến cầu Bình Điền 1, xe nối dài, di chuyển chậm. Trong ảnh: Dòng phương tiện di chuyển lên cầu Bình Điền 1.
tp-quoc-lo-1-8.jpg
tp-quoc-lo-1-6.jpg
tp-quoc-lo-1-3.jpg
tp-quoc-lo-1-2.jpg
Người dân đội mưa rời TPHCM để về quê nghỉ lễ.
tp-quoc-lo-1-11.jpg
Càng về chiều tối, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cửa ngõ phía Tây TPHCM càng đông đúc.
tp-quoc-lo-1-12.jpg
tp-quoc-lo-1-9.jpg
Phương tiện tấp nập qua cầu Bình Điền 1 (hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây).
tp-quoc-lo-1-4.jpg
tp-quoc-lo-1-7.jpg
Mưa dần nặng hạt, nhiều người phải dừng ven đường để mặc áo mưa.
tp-quoc-lo-1-13.jpg
Phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm từ cầu Bình Điền 1 đến nút giao quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí.
tp-quoc-lo-1-24.jpg
Nút giao Bình Thuận - nơi giao giữa đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận đông đúc phương tiện.
tp-quoc-lo-1-25.jpg
Đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 8 cũ đi cao tốc TPHCM - Trung Lương) ùn ứ kéo dài.
tp-quoc-lo-1-17.jpg
tp-quoc-lo-1-15.jpg
tp-quoc-lo-1-14.jpg
Đặc biệt, đoạn quốc lộ 1 (từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến đoạn giao với đường Bùi Thanh Khiết - đường Đoàn Nguyễn Tuấn) dài khoảng 2,4km thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, dòng xe nhích từng chút dưới mưa.
tp-quoc-lo-1-22.jpg
Người dân che chắn bằng áo mưa, vali chất chồng phía sau xe máy, kiên nhẫn vượt qua đoạn kẹt xe để kịp về quê đoàn tụ cùng gia đình.
tp-quoc-lo-1-21.jpg
Anh Trần Minh Tùng (28 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết: “Tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe nhưng chiều nay mưa lớn quá, lại gặp dòng người đổ về quá đông nên bị chậm gần nửa tiếng. Dù vất vả nhưng vẫn vui vì được về quê nghỉ lễ cùng gia đình”.
tp-quoc-lo-1-16.jpg
Nhiều người dân cho biết dù mệt mỏi kẹt xe, song ai cũng cố gắng rời thành phố sớm để về sum họp bên gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.
tp-quoc-lo-1-18.jpg
Anh Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng cho biết “Năm nào dịp lễ cũng kẹt xe, nhưng hôm nay mưa lớn nên đi lại càng vất vả. Tôi tranh thủ về quê sớm để kịp ăn cơm tối với gia đình, nhưng ra đến đây thì chỉ biết kiên nhẫn nhích từng chút một”.
tp-quoc-lo-1-10.jpg
Đến gần 18h30, lưu lượng phương tiện trên cửa ngõ phía Tây TPHCM tiếp tục gia tăng.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 29/8 đến 13 giờ ngày 30/8), nhiều khu vực ở TPHCM và vùng lân cận xuất hiện mưa rào, rải rác có dông, một số nơi ghi nhận mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm: Bến Cát 82 mm, Bàu Lâm 65,2 mm, Bình Chánh 57,6 mm, Sở Sao 50,8 mm, Phước Hòa 48,2 mm, Thủ Đức 42,4 mm, Xuân Sơn 42,2 mm…

Theo dự báo, từ tối 30/8 đến tối 1/9, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong đợt phổ biến 50-100 mm, có nơi vượt trên 100 mm. Mưa lớn trong kỳ nghỉ lễ có thể gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường trũng thấp, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân về quê hoặc đi du lịch.

Hữu Huy
#kỳ nghỉ 2/9 #kẹt xe TPHCM #về quê #đội mưa #dịp lễ #người dân #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục