Người dân đội mưa rời TPHCM, cửa ngõ ùn ứ suốt chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 29/8 đến 13 giờ ngày 30/8), nhiều khu vực ở TPHCM và vùng lân cận xuất hiện mưa rào, rải rác có dông, một số nơi ghi nhận mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm: Bến Cát 82 mm, Bàu Lâm 65,2 mm, Bình Chánh 57,6 mm, Sở Sao 50,8 mm, Phước Hòa 48,2 mm, Thủ Đức 42,4 mm, Xuân Sơn 42,2 mm…

Theo dự báo, từ tối 30/8 đến tối 1/9, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong đợt phổ biến 50-100 mm, có nơi vượt trên 100 mm. Mưa lớn trong kỳ nghỉ lễ có thể gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường trũng thấp, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân về quê hoặc đi du lịch.