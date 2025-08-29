Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn ứ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Hữu Huy
TPO - Chiều 29/8, kết thúc ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ 2/9, dòng xe đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất khiến các tuyến đường quanh khu vực này như Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ… rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Do đây là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ngay sau giờ tan làm, dòng người vội ra sân bay, bến xe để về quê hoặc đi du lịch, càng làm áp lực giao thông ở khu vực này thêm tăng cao.

1-2780.jpg
. Tại hầm chui nút giao Trần Quốc Hoàn – Phan Thúc Duyện, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ô tô và xe máy chen kín mặt đường, có lúc gần như “đứng im tại chỗ”.
6bdfa2264c4bc7159e5a.jpg
Nhiều hành khách phải chờ đợi khá lâu mới có thể di chuyển qua quãng đường ngắn để đến ga T3.
tan-son-nhat.jpg
Không xa đó, tại khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả - đường Hoàng Văn Thụ - về hướng sân bay, lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến.
b4565a67be0a35546c1b.jpg
Dòng xe ùn ứ kéo dài ở khu vực nút giao thông An Phú - đường Mai Chí Thọ (cửa ngõ phía Đông TPHCM) vào chiều 29/8.
7dedd70ae7686c363579.jpg
Dòng phương tiện trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu tại nút giao thông An Phú.
e2be3a70d81d53430a0c.jpg
f2b7a06f900d1b53421c.jpg
Khu vực nút giao thông An Phú vốn là điểm giao của các tuyến đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây,... nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ trong các dịp cao điểm lễ, Tết.
0ebcfa721f1f9441cd0e-1.jpg
Tuyến đường Song Hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ trong buổi chiều 29/8.
Hữu Huy
# ùn tắc giao thông Tân Sơn Nhất #kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất #giao thông dịp lễ Quốc khánh #đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây #nút giao thông An Phú #tắc đường khu vực Trường Sơn #giao thông khu vực Phan Thúc Duyện #ùn ứ ở cầu vượt Lăng Cha Cả #đường Mai Chí Thọ ùn tắc #giao thông sân bay Tân Sơn Nhất ngày lễ

