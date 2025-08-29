Cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn ứ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

TPO - Chiều 29/8, kết thúc ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ 2/9, dòng xe đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất khiến các tuyến đường quanh khu vực này như Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ… rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.
Do đây là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ngay sau giờ tan làm, dòng người vội ra sân bay, bến xe để về quê hoặc đi du lịch, càng làm áp lực giao thông ở khu vực này thêm tăng cao.
Khu vực nút giao thông An Phú vốn là điểm giao của các tuyến đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây,... nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ trong các dịp cao điểm lễ, Tết.