Cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn ứ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

TPO - Chiều 29/8, kết thúc ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ 2/9, dòng xe đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất khiến các tuyến đường quanh khu vực này như Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ… rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Do đây là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ngay sau giờ tan làm, dòng người vội ra sân bay, bến xe để về quê hoặc đi du lịch, càng làm áp lực giao thông ở khu vực này thêm tăng cao.

. Tại hầm chui nút giao Trần Quốc Hoàn – Phan Thúc Duyện, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ô tô và xe máy chen kín mặt đường, có lúc gần như “đứng im tại chỗ”.

Nhiều hành khách phải chờ đợi khá lâu mới có thể di chuyển qua quãng đường ngắn để đến ga T3.

Không xa đó, tại khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả - đường Hoàng Văn Thụ - về hướng sân bay, lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến.

Dòng xe ùn ứ kéo dài ở khu vực nút giao thông An Phú - đường Mai Chí Thọ (cửa ngõ phía Đông TPHCM) vào chiều 29/8.

Dòng phương tiện trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu tại nút giao thông An Phú.

Khu vực nút giao thông An Phú vốn là điểm giao của các tuyến đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây,... nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ trong các dịp cao điểm lễ, Tết.