Lưu ý để đi metro TPHCM miễn phí trong ngày 2/9

Hữu Huy
TPO - Để đi tàu metro số 1 TPHCM miễn phí trong ngày 2/9, hành khách có thể quét thẻ căn cước công dân gắn chip trực tiếp tại cổng soát vé hoặc quét mã QR được tạo từ ứng dụng "HCMC Metro HURC" (chức năng “QR độc lập”). Chương trình này chỉ áp dụng với hai hình thức trên. Nếu hành khách vẫn mua vé theo cách thông thường, hệ thống sẽ tính phí và không hoàn trả.

Ngày 28/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM cho biết sẽ triển khai chương trình miễn phí 100% giá vé cho hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trong ngày 2/9/2025, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chương trình được thực hiện theo chấp thuận của UBND TPHCM và ý kiến của Sở Xây dựng, đồng thời kết hợp hoạt động trang trí, cổ động và quảng bá trên đoàn tàu.

Để sử dụng dịch vụ miễn phí, hành khách có thể chọn một trong hai hình thức: Quét thẻ căn cước công dân (CCCD gắn chip) trực tiếp tại cổng soát vé hoặc quét mã QR được tạo từ ứng dụng HCMC Metro HURC (chức năng “QR độc lập”), hiển thị trên điện thoại thông minh.

Lưu ý, chương trình chỉ áp dụng với hai hình thức trên. Nếu hành khách vẫn mua vé theo cách thông thường, hệ thống sẽ tính phí và không hoàn trả. Chức năng “QR độc lập” sẽ chỉ có hiệu lực trong ngày 2/9.

12345.jpg
Hành khách đi tàu metro số 1 TPHCM trong ngày 2/9/2025 sẽ được miễn phí vé. Ảnh minh họa: Duy Anh

Cùng với chính sách miễn phí ngày Quốc khánh, đơn vị vận hành tuyến metro số 1 TPHCM cũng công bố danh mục các hình thức mua vé đang được áp dụng, nhằm tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách.

Theo đó, người đi tàu có thể mua vé trực tiếp tại máy bán vé tự động, quầy vé hoặc kiosk, thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hay ví điện tử. Ngoài ra, hành khách cũng có thể quét thẻ Mastercard, Visa, Napas hoặc sử dụng điện thoại di động liên kết ngân hàng để thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé. Với những người dùng ứng dụng "HCMC Metro HURC", việc mua vé trở nên thuận tiện hơn khi chỉ cần tạo mã QR hoặc liên kết với căn cước công dân để đi tàu.

Đáng chú ý, từ ngày 29/8, công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM sẽ đưa vào vận hành 44 kiosk bán vé giấy tự động tại các nhà ga trên tuyến metro số 1 TPHCM, giúp phân tán lưu lượng mua vé tại ga và rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách.

Hữu Huy
