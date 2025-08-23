Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Miễn phí xe buýt và tàu điện ở Hà Nội dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 23/8, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết, dịp đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hành khách đi xe buýt và đường sắt đô thị (tàu điện) trên địa bàn thành phố sẽ được miễn phí.

Cụ thể, lãnh đạo Tramoc cho biết, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách đi lại, tham dự các hoạt động tại dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước (02/9/1945-02/9/2025) và di chuyển tới các di tích lịch sử cách mạng, dịp này Trung tâm Tramoc phối hợp với các doanh nghiệp vận tải xe buýt và Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp này.

Phạm vi và thời gian áp dụng, lãnh đạo Tramoc cho biết, thực hiện trên tất cả các tuyến buýt (128 tuyến) có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị đã đưa vào khai thác là tuyến số 2A: Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1: Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian áp dụng từ 30/8 đến hết ngày 2/9/2025 (trong 04 ngày).

tp-238.jpg
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, hành khách đi xe buýt và tàu điện ở Hà Nội được miễn phí.

Tramoc đưa ra hướng dẫn khi thực hiện miễn phí xe buýt, tàu điện cho hành khách: Với xe buýt, khi lên xe hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé; Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt giấy với các mệnh giá theo quy định của UBND thành phố tương ứng hành trình hành khách muốn di chuyển, sau đó không phải trả tiền vé.

Đối với những hành khách sử dụng vé tháng (trong đó có vé ưu tiên) xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Trọng Đảng
#xe buýt #tramoc #xe điện #tàu điện #đường sắt đô thị #vthkcc #sở xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục