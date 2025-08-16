Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hoàn thành việc sửa chữa khe co giãn đường Vành đai 3 trên cao

Trọng Đảng
TPO - Ngày 16/8, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các đơn vị thi công đã hoàn thành việc sửa chữa khe co giãn trên mặt đường Vành đai 3 trên cao. Từ sáng nay, phương tiện đi lại bình thường.

Cụ thể, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, do có nhiều vị trí hư hỏng nên từ đầu tháng 4/2025 đến nay (16/8 - 4,5 tháng) Sở Xây dựng đã cấp phép theo từng đoạn để các đơn vị thi công sửa chữa các khe co giãn. Đến nay trên chiều dài gần 10 km đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ Pháp Vân đến Mai Dịch, phương tiện đi lại thuận lợi cả hai chiều, không còn hàng rào thi công.

8-9870-2919.jpg
Đường trên cao Vành đai 3 Hà Nội đã xong việc sửa chữa khe co giãn. Ảnh: Anh Trọng

Theo Ban Duy tu, đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, trong đó có đoạn vừa được sửa chữa khe co giãn là tuyến đường huyết mạch của Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là tuyến đường xuyên tâm trọng yếu kết nối các tỉnh phía Đông, phía Nam đi các tỉnh khu vực phía Bắc và Tây Bắc. Do vậy, tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc cả ngày lẫn đêm.

Qua khảo sát, trung bình mỗi giờ, tuyến đường này có khoảng 5.000 phương tiện lưu thông. Hiện, tuyến đường đang phải gánh lượng phương tiện vượt gấp 5 lần so với thiết kế ban đầu.

Sau nhiều năm sử dụng, tình trạng tuyến đường hư hại một số khu vực bề mặt và các khe co giãn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, gây mất an toàn giao thông.

Trọng Đảng
#đường trên cao #đường trên cao vành đai 3 #giao thông #vành đai 3 #sở xây dựng hà nội #sở xây dựng

