Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên xe buýt Hà Nội

Ngày 15/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên xe buýt theo xu hướng chuyển đổi số (AI dựng thành clip), trong đó yêu cầu nhân viên xe buýt phải xin lỗi khách hàng khi xe gặp sự cố.

Đại diện Transerco cho biết, nhằm lan tỏa những giá trị tích cực và nâng cao trải nghiệm cho hành khách, Tổng công ty đã phát triển “Bộ quy tắc ứng xử trên xe buýt” theo xu hướng chuyển đổi số thành video clip để dễ xem, dễ hiểu.

Bộ quy tắc gồm 2 phần, trong đó phần 1 dành cho lái, phụ xe (nhân viên xe buýt); phần 2 dành cho hành khách.

Với phần dành cho nhân viên xe buýt, Transerco yêu cầu, lái, phụ xe khi vận hành xe buýt trên đường cần thực hiện đúng các quy tắc giao thông; không sử dụng điện thoại khi phục vụ hành khách, không phóng nhanh vượt ẩu, dừng đỗ xe bên ngoài phạm vi các nhà chờ, điểm đón trả khách;

“Ứng xử với khách hàng, văn minh, thân thiện, không được khiếm nhã, bức xúc khi được khách hàng góp ý; xin lỗi hành khách về sự cố khi xe hoạt động trên đường; đeo thẻ, mặc đồng phục đúng quy định khi phục vụ hành khách” – bộ quy tắc quy định.

Hình ảnh nhân viên xe buýt phục vụ khách trên xe được công nghệ AI dựng, minh họa.

Với hành khách đi xe buýt, bộ quy tắc đưa ra các đề nghị: Không nói to, nói tục, tuân thủ quy tắc tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, không mang hành lý cồng kềnh, nặng lên xe; không quấy rối, trêu ghẹo hành khách cùng tham gia giao thông; xếp hàng lên xe, giúp đỡ người khuyết tật, người có tuổi, trẻ em… khi cùng tiếp cận và sử dụng dịch vụ xe buýt.

Transerco cho biết, toàn bộ những nội dung trong bộ quy tắc này đều được minh họa sinh động bằng những hình ảnh trong clip, giúp người xem dễ hiểu, dễ áp dụng trên toàn bộ các tuyến và nhánh tuyến do Tổng công ty trực tiếp quản lý, vận hành.

Đại diện Transerco cũng cho biết, việc xây dựng và triển khai bộ quy tắc này là một trong những giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2025: “Nâng cao công tác quản trị - Tiếp tục xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt - Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số” của Tổng công ty. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, hưởng ứng Năm An toàn giao thông quốc gia 2025.