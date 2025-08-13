Hưng Yên đề xuất làm tuyến đường 10 làn xe nối với trung tâm Thái Bình cũ

TPO - Để tạo sự thông thương và giảm khó khăn về đi lại, trong buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng, đại diện tỉnh Hưng Yên đã đề xuất cho làm tuyến đường rộng 10 làn xe.

Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng vừa có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận cho biết, trong tháng 7 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã chủ động thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, đáp ứng các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần vào kết quả chung của cả nước.

Trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trọng Đảng

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,11% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đến ngày 11/8 đạt 63.860 tỷ đồng, hoàn thành 115,3% dự toán.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đặc biệt là việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10,5% như kế hoạch, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các giải pháp, trong đó, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công; đẩy mạnh cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là sau sắp xếp địa giới hành chính, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết một số nội dung, như: Chấp thuận chủ trương đồng ý cho tỉnh lập Khu kinh tế tự do (trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), đồng thời chấp thuận cho tỉnh được xây dựng, áp dụng khung cơ chế, chính sách đặc thù; xem xét, cho phép đầu tư Khu bến cảng Diêm Điền để có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 tấn.

Về hạ tầng giao thông, cho phép tỉnh xác định dự án tuyến đường có quy mô 10 làn xe kết nối phường Thái Bình (thành phố Thái Bình cũ) và phường Phố Hiến (trung tâm tỉnh Hưng Yên) là dự án thuộc trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ (dự án cấp bách), bảo đảm chất lượng, hiệu quả; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa phân bổ cho địa phương theo nhu cầu xác định tại Quy hoạch tỉnh Hưng Yên, Quy hoạch tỉnh Thái Bình (trước hợp nhất) đã được phê duyệt để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới; tháo gỡ vướng mắc trong việc nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án do một số người dân không đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Chính phủ ngày 12/8.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết, tỉnh Hưng Yên có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa… để tiếp tục bứt phá; trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ sạch, công nghệ cao để phát triển.

Với các đề xuất của tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ủng hộ chủ trương về thành lập Khu kinh tế tự do, đồng thời lưu ý tỉnh cần chọn mô hình ưu việt nhất để đạt được các mục tiêu đề ra. Đối với các đề xuất khác, trong đó có hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh sớm có báo cáo cụ thể để giao cho Tổ công tác số 5 và các bộ ngành có liên quan ghi nhận đầy đủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.