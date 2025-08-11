Tổ chức 20 tuyến buýt đến Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia

TPO - Chiều 11/8, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội (Tramoc) cho biết, từ ngày 12/8 đơn vị thực hiện phương án tăng cường các tuyến buýt đến trung Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (TTHCTL Quốc gia - tại huyện Đông Anh cũ).

Cụ thể, Tramoc cho biết, để phục vụ nhân dân, du khách tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), từ ngày 12/8 - 5/9/2025, Tramoc tổ chức 20 tuyến buýt tăng cường, kết nối với TTHCTL Quốc gia.

Trong số này, có 2 tuyến buýt hiện đang khai thác là tuyến buýt số 43 và tuyến số E10; 18 tuyến buýt còn lại là bổ sung mới. Tổng số xe được huy động cho 18 tuyến buýt này là 70 xe và chạy gần 900 lượt xe/ngày.

Có 20 tuyến buýt được tổ chức từ ngày 12/8 để kết nối với TTHCTL Quốc Gia

Theo đó, từ ngày 12/8, 20 tuyến xe buýt này sẽ kết nối với TTHCTL Quốc Gia theo 6 hướng:

- Hướng tuyến từ trung tâm thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã - Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City, có 6 tuyến (tuyến số 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC).

- Hướng tuyến phía Đông thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, có 3 tuyến (tuyến số 122TC, E02TC, E10TC).

- Hướng tuyến phía Tây thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ, có 5 tuyến (tuyến số 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC).

- Hướng tuyến phía Nam thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda, có 2 tuyến (tuyến số 32TC1, 24TC).

- Hướng tuyến phía Bắc thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã), Phố Nỉ (TTTM Bình An), có 2 tuyến (tuyến số 15TC, 93TC).

- Hướng tuyến từ sân bay Nội Bài, có 2 tuyến (tuyến số 90TC, E10).

Với 6 tuyến buýt số 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC, thực hiện từ ngày 12/8 - 5/9/2025; với 12 tuyến buýt tiếp theo: 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC thực hiện từ ngày 28/8-5/9/2025

Từ 6 hướng trên, hành khách có nhu cầu đến TTHCTL Quốc Gia để tham quan hoặc tham dự triển lãm bằng xe buýt có thể sử dụng 20 tuyến buýt trên tại 17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc tuyến.

Các tuyến buýt trên có biển thông tin nhận diện ghi dòng chữ “Trung tâm triển lãm Việt Nam” đặt ở phía trước xe; hành khách đi xe buýt có thể trả vé lượt hoặc vé tháng theo giá được niêm yết.