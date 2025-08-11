Tổ chức 20 tuyến buýt đến Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia

Cụ thể, Tramoc cho biết, để phục vụ nhân dân, du khách tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), từ ngày 12/8 - 5/9/2025, Tramoc tổ chức 20 tuyến buýt tăng cường, kết nối với TTHCTL Quốc gia.
Trong số này, có 2 tuyến buýt hiện đang khai thác là tuyến buýt số 43 và tuyến số E10; 18 tuyến buýt còn lại là bổ sung mới. Tổng số xe được huy động cho 18 tuyến buýt này là 70 xe và chạy gần 900 lượt xe/ngày.
Theo đó, từ ngày 12/8, 20 tuyến xe buýt này sẽ kết nối với TTHCTL Quốc Gia theo 6 hướng:
- Hướng tuyến từ trung tâm thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã - Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City, có 6 tuyến (tuyến số 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC).
- Hướng tuyến phía Đông thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, có 3 tuyến (tuyến số 122TC, E02TC, E10TC).
- Hướng tuyến phía Tây thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ, có 5 tuyến (tuyến số 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC).
- Hướng tuyến phía Nam thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda, có 2 tuyến (tuyến số 32TC1, 24TC).
- Hướng tuyến phía Bắc thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã), Phố Nỉ (TTTM Bình An), có 2 tuyến (tuyến số 15TC, 93TC).
- Hướng tuyến từ sân bay Nội Bài, có 2 tuyến (tuyến số 90TC, E10).
Với 6 tuyến buýt số 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC, thực hiện từ ngày 12/8 - 5/9/2025; với 12 tuyến buýt tiếp theo: 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC thực hiện từ ngày 28/8-5/9/2025
Từ 6 hướng trên, hành khách có nhu cầu đến TTHCTL Quốc Gia để tham quan hoặc tham dự triển lãm bằng xe buýt có thể sử dụng 20 tuyến buýt trên tại 17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc tuyến.
Các tuyến buýt trên có biển thông tin nhận diện ghi dòng chữ “Trung tâm triển lãm Việt Nam” đặt ở phía trước xe; hành khách đi xe buýt có thể trả vé lượt hoặc vé tháng theo giá được niêm yết.
17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc hành trình của 20 tuyến buýt:
(1) Bãi đỗ xe buýt Kim Mã (tuyến số 43, 43TC).
(2) Bãi đỗ xe buýt đại học Bách Khoa (tuyến số 31).
(3) Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (tuyến số 96TC)
(4) Ga Hà Nội (tuyến số 23TC).
(5) Khu đô thị Gamuda (tuyến số E08).
(6) Bến xe Gia Lâm (tuyến số 122TC).
(7) Khu đô thị Ocean Park (tuyến số E02TC, E10, E10TC).
(8) Bến xe Mỹ Đình (tuyến số 34).
(9) Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC).
(10) Đại học Mỏ địa chất (tuyến số 31TC2).
(11) Khu đô thị Smart City (tuyến số E09).
(12) Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn (tuyến số 32TC2).
(13) Khu đô thị Gamuda (tuyến số 24TC).
(14) Bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC1).
(15) Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã) (tuyến số 93TC).
(16) Phố Nỉ (TTTM Bình An) (tuyên số 15TC)
(17) Sân bay Nội Bài (tuyến số 90, E10).