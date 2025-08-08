Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…

Sáng 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ. Ảnh: VGP.

Xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ là sự kiện chính trị quan trọng của phường, diễn ra sau hơn 1 tháng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ sau sắp xếp, là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, chúng ta đã tiến hành thực hiện cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" với tinh thần bài bản, khoa học, quyết liệt, khẩn trương, nhưng hết sức cẩn trọng, thấu đáo, theo hướng tinh - gọn – mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Hà Nội là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu cả nước trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy khi sắp xếp 526 xã, phường thành 126 xã, phường trực thuộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh vùng đất Tây Hồ có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, với vị trí đắc địa, đặc biệt là có Hồ Tây; nơi lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ; dân cư đa dạng; hạ tầng kết nối; khoa học, công nghệ dẫn dắt; dịch vụ, du lịch phát triển; xây dựng đảng tiên phong, đi đầu; tầm nhìn đột phá, sáng tạo; khát vọng vươn xa. Tây Hồ nằm trên phần lớn các trục quy hoạch phát triển quan trọng của Hà Nội. Sắp tới, tuyến đường lớn kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ kết nối với trung tâm Hà Nội tại khu vực Hồ Tây qua cầu Tứ Liên.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, Thủ tướng đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản và có nhiều đổi mới. Tây Hồ là nơi khởi phát của nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác tổ chức xây dựng Đảng, được Thành ủy Hà Nội ghi nhận và nhân rộng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị được nâng cao, đổi mới mạnh mẽ, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gần dân, sát dân.

Xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại

Nhấn mạnh tinh thần cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới và phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh, phường cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu tập trung, chủ động rà soát các công việc, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện hạ tầng về chuyển đổi số; chuyển đổi trạng thái, tư duy từ hành chính, thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái kiến tạo, chủ động, tích cực phục vụ, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tích cực tham gia triển khai các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị. Xây dựng chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần cùng Hà Nội và cả nước đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp. Huy động mọi nguồn lực phát triển, phát huy sức mạnh của người dân và doanh nghiệp; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…