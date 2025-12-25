Ông Bùi Thanh Nhân làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

TPO - Sáng 25/12, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TPHCM.

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM có 65 thành viên, trong đó ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, là Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

10 Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM khóa I, gồm: Ông Võ Khắc Thái (giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM), ông Phạm Trọng Nhân, ông Lê Văn Hòa, bà Nguyễn Kim Loan, ông Đặng Trung Dũng, bà Lê Thị Kim Thúy, ông Phạm Chí Tâm, ông Phùng Thái Quang, ông Nguyễn Bá Hùng, ông Nguyễn Tấn Đạt.

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM gồm 15 thành viên, trong đó ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, được chỉ định là Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giữ nhiệm vụ Chủ tịch LĐLĐ TPHCM. Ảnh: Hoàng Triều

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định việc hợp nhất TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, tạo không gian phát triển mới với sự hội tụ của 3 cực kinh tế năng động.

Ông Khang đề nghị LĐLĐ TPHCM cần tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Đồng thời, LĐLĐ TPHCM cần đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung phù hợp thực tiễn và chủ động tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại.