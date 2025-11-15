Hơn 350.000 công nhân TPHCM được chăm lo Tết 2026 như thế nào?

TPO - Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, Tết Bính Ngọ 2026 sẽ có khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ bằng nhiều hình thức: quà Tết, vé tàu – xe – máy bay, gian hàng 0 đồng và các chương trình “Tết sum vầy”, “Tết không xa nhà” cho công nhân ở lại thành phố.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM vừa công bố kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng”. Theo đó, các hoạt động chăm lo sẽ được triển khai sâu rộng tại công đoàn cơ sở, hướng đến mục tiêu “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Năm nay, thành phố tập trung hỗ trợ nhóm công nhân trực tiếp sản xuất, người có hoàn cảnh khó khăn, người nhiều năm chưa về quê và lực lượng lao động làm việc xuyên Tết tại các công trình trọng điểm.

Theo kế hoạch, khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ. Thành phố ưu tiên chăm lo cho những trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; người bị giảm giờ làm, mất việc hoặc bị nợ lương, nợ thưởng; đồng thời quan tâm nhóm lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số và cán bộ công đoàn phải di chuyển xa do sắp xếp tổ chức.

Ở cấp thành phố, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người cho đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn, thân nhân gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng. Người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhưng có đóng kinh phí sẽ được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người. Đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn như bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn lao động có thể nhận tối đa 2 triệu đồng/người.

Theo phân bổ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, TPHCM nhận 300 vé máy bay một chiều đi Hà Nội, Nghệ An và Huế, kèm theo 300 suất quà trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra còn có 1.200 vé tàu khứ hồi, mỗi vé đi kèm suất quà trị giá 300.000 đồng, phục vụ tuyến từ Hà Tĩnh đến Hà Nội.

LĐLĐ TPHCM cũng tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình – Tết đoàn viên 2026”, ưu tiên những người lao động nhiều năm chưa về quê với 2.000 vé tàu, 500 vé máy bay và khoảng 3.500 vé xe. Riêng vé xe được phân bổ theo ba khu vực: TP.HCM nhận 2.000 vé, Bình Dương nhận 1.000 vé và Bà Rịa – Vũng Tàu nhận 500 vé, phục vụ công nhân làm việc xa gia đình.

Ngoài ra TPHCM còn có nhiều hoạt động chăm lo khác như chương trình “Tết sum vầy” gắn với “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động như cung cấp hàng hóa thiết yếu giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm 0 đồng, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và thay nhớt xe miễn phí.

Với những công nhân không thể về quê, chương trình “Tết không xa nhà” được triển khai tại các khu nhà trọ, công trình và dự án lớn. Công đoàn sẽ đến thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui xuân và vận động chủ nhà trọ giảm giá phòng, đồng thời hỗ trợ nâng cấp vệ sinh, phòng cháy chữa cháy để người lao động có kỳ nghỉ an toàn. Bên cạnh đó, “bữa cơm tất niên công đoàn” tiếp tục được duy trì tại nhiều công đoàn cơ sở, tạo không gian sum họp giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trước kỳ nghỉ Tết.

LĐLĐ TPHCM cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chăm lo; công khai phương án trả lương thưởng ít nhất 20 ngày trước kỳ nghỉ; theo dõi chặt chẽ tình hình chi trả, điều kiện làm việc và thời gian làm thêm. Công đoàn các cấp cũng phải thường xuyên nắm bắt tâm tư người lao động, dự báo nguy cơ tranh chấp để đảm bảo quan hệ lao động ổn định trong thời điểm cao điểm cuối năm.