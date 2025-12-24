Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Trần Lê Duy được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Trần Lê Duy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho gần 500.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Lê Duy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, khẳng định, đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất Công đoàn hai tỉnh Tây Ninh và Long An.

2.jpg
Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Trần Lê Duy, Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là diễn đàn để tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đông đảo đoàn viên, cùng thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và các khâu đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Qua đó, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.

1.jpg
Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao những thành quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh thời gian qua.

Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò công đoàn cơ sở và chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

5.jpg
Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Để hoạt động công đoàn thực sự đi vào chiều sâu, bà Thái Thu Xương yêu cầu Công đoàn tỉnh Tây Ninh đổi mới đồng bộ từ tư duy đến cách làm, chuyển từ yêu cầu “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”. Theo đó, các kết quả phải được đo lường, kiểm chứng cụ thể; hiệu quả đạt được không chỉ dừng ở nhận thức hay cảm nhận, mà phải thể hiện rõ trong đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, phù hợp với từng loại hình cơ sở, từng gia đình và mỗi cá nhân.

Tại phiên làm việc chính thức, Đại hội đã công bố các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 10 ủy viên.

Ông Trần Lê Duy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Phạm Thị Quyên giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; hai Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh là ông Nguyễn Hoài Thanh và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan.

4.jpg
Ông Trần Lê Duy được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh gồm 11 ủy viên; bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khóa I.

Đại hội cũng công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định 26 đại biểu, gồm 22 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết, tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Hữu Huy
#Liên đoàn Lao động #Tây Ninh #Trần Lê Duy #đại hội #công đoàn

