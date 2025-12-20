Ông Nguyễn Anh Tuân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Phòng

TPO - Ông Nguyễn Anh Tuân được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động

Ngày 20/12, Đại hội Công đoàn TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.

Dự đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng hơn 500 đại biểu chính thức, đại diện hơn 600.000 đoàn viên công đoàn thành phố.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Anh Tuân – Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng nhấn mạnh, thời gian qua LĐLĐ thành phố là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Song song với đó là sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

﻿ Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng phát biểu khai mạc đại hội.

Tính đến ngày 15/11/2025, toàn bộ 30 công đoàn xã, phường, đặc khu và hơn 3.000 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa khí thế phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, khẳng định khát vọng vươn mình mạnh mẽ của giai cấp công nhân thành phố trong giai đoạn mới.

Đại hội là dấu mốc quan trọng, đối với phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thành phố, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Vận hành hiệu quả hệ sinh thái số công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả mà đội ngũ cán bộ công đoàn, người lao động thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn thành phố giữ vững bản chất giai cấp công nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật và trình độ của đoàn viên, người lao động trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong bối cảnh hợp nhất, mô hình chuyền quyền 2 cấp, phát triển công nghiệp – dịch vụ - logistics – nông nghiệp công nghệ cao, đội ngũ công nhân, lao động càng phải thể hiện rõ vai trò lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước và thành phố.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, truyền thống, củng cố niềm tin vào mục tiêu độc lập dân chủ gắn với chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần trách nhiệm xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ, chăm lo quyền lợi đoàn viên, người lao động và coi đây là nhiệm vụ trung tâm, là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành hiệu quả hệ sinh thái số công đoàn, đa dạng hóa các kênh tương tác, lắng nghe người lao động.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, gắn với các chương trình phát triển chiến lược của thành phố như: phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, năng lượng sạch, đô thị thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Các phong trào thi đua trong công nhân, lao động phải “bắt trúng” yêu cầu này, hướng tới mục tiêu: năng suất cao hơn - chất lượng tốt hơn - chi phí thấp hơn - an toàn hơn - xanh hơn.

Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội.

Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước, gắn phát triển số lượng và chất lượng. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi với công nhân...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện rõ ràng, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách của đại hội đều được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì đoàn viên, người lao động.