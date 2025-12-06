Hơn 20% công nhân, lao động ở Hải Phòng có nhu cầu về nhà ở xã hội

TPO - Theo khảo sát của tổ chức công đoàn, khoảng 20-25% người lao động đang làm việc tại Hải Phòng có nhu cầu mua/thuê nhà ở xã hội để gắn bó lâu dài, an cư lạc nghiệp.

Nhu cầu thiết yếu của người lao động

Chiều 6/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hải Phòng phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo giải đáp chính sách về nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, lao động trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phiệt – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng cho biết, toàn thành phố có hơn 615.000 công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, riêng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có hơn 297.000 lao động đang làm việc.

Song song với phát triển các khu công nghiệp, nhu cầu an sinh xã hội, đặc biệt là về nhà ở ổn định của công nhân lao động ngày càng trở nên bức thiết.

Các đại biểu, công nhân, người lao động tham dự Hội thảo giải đáp về chính sách nhà ở xã hội tại Hải Phòng.

Đa phần công nhân, người lao động đang sinh sống ở các khu nhà trọ tự phát, điều kiện còn hạn chế, không gian chật hẹp, giá thuê biến động. Các khu nhà trọ thiếu tiện ích, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình, học tập của trẻ em. Khoảng cách từ nơi trọ đến nơi làm việc còn xa, tốn kém chi phí và thời gian di chuyển.

Dù thành phố đã quan tâm quy hoạch và triển khai một số dự án NƠXH nhưng nguồn cung còn khiêm tốn, chưa đáp ứng hết nhu cầu rất lớn hiện nay.

Theo khảo sát, khoảng 20-25% người lao động đang làm việc tại Hải Phòng có nhu cầu thực sự muốn mua hoặc thuê mua NƠXH. Đây là những người có mong muốn gắn bó lâu dài, an cư để yên tâm làm việc. Con số này cho thấy nhu cầu nhà ở của người lao động không còn là nhu cầu tiềm ẩn, mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết. Đây là vấn đề thực tế đặt lên vai tổ chức công đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước, đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời, hiệu quả và đúng nhu cầu của người lao động.

Các đại biểu, người lao động thắc mắc về giá, thủ tục mua/thuê NƠXH.

Giá nhà ở xã hội cao, công nhân khó tiếp cận

Tại hội thảo, nhiều nhà quản lý, doanh nghiệp, công nhân, lao động đã thắc mắc, kiến nghị nhiều nội dung liên quan tới các dự án, điều kiện, thủ tục mua/thuê nhà ở xã hội.

Ông Phạm Tiến Hòa - Công ty TNHH Cheng V (KCN Đồ Sơn) cho biết, công ty hiện có hàng trăm lao động ngoại tỉnh, nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn. Tuy nhiên, giá bán NƠXH tại Hải Phòng cao, khiến người lao động khó tiếp cận.

Ông cho rằng, các dự án NƠXH tại Hải Phòng phân bố không đều, nơi tập trung nhiều dự án, nơi lại ít. Riêng ở gần KCN Đồ Sơn chưa có dự án nào. Ông kiến nghị thành phố quan tâm triển khai dự án NƠXH cho thuê; triển khai các dự án gần các khu công nghiệp đông công nhân trên địa bàn để thuận lợi cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhà ở của lao động ngoại tỉnh.

Đại diện một số chủ đầu tư dự án NƠXH tại Hải Phòng đã giải đáp, cung cấp cho công nhân, lao động những thông tin về các dự án đang mở bán và đang triển khai trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết các quy định về điều kiện, thủ tục mua/thuê nhà.

Ông Nguyễn Hoài Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng giải đáp thắc mắc, thông tin về chính sách phát triển NƠXH của thành phố.

Ông Nguyễn Hoài Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, thành phố hiện có 9 dự án NƠXH đã mở bán, giá dao động từ 12-22 triệu đồng/m2. Các đối tượng mua chủ yếu thuộc nhóm công nhân, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; công chức viên chức, lực lượng vũ trang; người có thu nhập thấp tại đô thị.

Theo ông Long, thành phố Hải Phòng là điển hình trong công tác phát triển NƠXH với 3 đặc trưng ưu việt: vị trí, chất lượng, giá cả. Trong đó, có nhiều phân khúc nhà ở phù hợp với nhu cầu của đa số người dân, công nhân, lao động.

Năm 2025 thành phố sẽ hoàn thành hơn 10.700 căn, năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 7.000 căn để đáp ứng nhu cầu về NƠXH cho người dân.

Một số dự án phát triển NƠXH tại Hải Phòng đã được mở bán cho công nhân, lao động.

Thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch, có nhiều cơ chế, ưu đãi riêng với công nhân, người lao động khi mua, thuê nhà. Thành phố đã ban hành quyết định 133 về việc ban hành quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH trên địa bàn thành phố.

Hơn 1.000 công nhân hiến máu cứu người

Cũng trong ngày 6/12, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng yêu thương” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp với sự tham gia của hơn 1.000 công nhân, viên chức, lao động. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội tư vấn việc làm lần thứ I, năm 2025 do LĐLĐ thành phố tổ chức.

Hơn 1.000 công nhân, người lao động Hải Phòng đăng ký hiến máu, khám sức khỏe miễn phí tại Ngày hội tư vấn việc làm lần thứ I, năm 2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, LĐLĐ TP Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện trong công nhân, lao động. Kết quả, đã tổ chức 15 đợt hiến máu với sự tham gia của gần 5.000 người đăng ký, thu được hơn 4.000 đơn vị máu.