Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, giảm lãi suất cho hàng triệu khách hàng bị ảnh hưởng bão, lũ

TPO - Luật về thuế quy định, doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại bất khả kháng do thiên tai bão lũ vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp; tương tự, cá nhân nào bị thiệt hại cũng được xem xét để tính giảm trừ…

Sẽ giảm trừ các loại thuế

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời câu hỏi liên quan đến việc hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do bão, lũ trong thời gian vừa qua.

Theo ông, trên cơ sở các chỉ số tổng hợp, Bộ Tài chính đã đánh giá và báo cáo với Chính phủ về tác động rất mạnh của thiên tai đối với tăng trưởng GDP. Trong phiên họp Chính phủ sáng nay, Chính phủ đã trao đổi và xem xét rất kỹ vấn đề này.

Trước tình hình đó, Chính phủ và Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo, nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Như Ý

Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Luật Quản lý thuế cũng quy định rất rõ, những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão, lũ sẽ được xem xét và cho giãn thuế và gia hạn thời gian nộp thuế.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định, doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại bất khả kháng do thiên tai bão lũ vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng tương tự như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân nào bị thiệt hại được xem xét để tính giảm trừ…

“Bộ Tài chính cũng chủ động có những hướng dẫn rất cụ thể cho địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trên địa bàn để hiểu và nắm rõ các quy định đó để có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với thuế, phí và chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai”, ông Chi nói.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn xảy ra thiên tai phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và được bảo hiểm theo hợp đồng, hướng dẫn cụ thể nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất và nhanh nhất để bồi hoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Giảm lãi suất cho hàng triệu khách hàng

Về phần mình, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cũng cho biết, NHNN đã có 5 chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN khẩn trương trương rà soát, đánh giá tình hình. Qua đó, các tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất từ 0,5%-2%/năm trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng, với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng.

Triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng. Đến nay, các TCTD đã giải ngân cho vay gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng. Trong đó, đối với ngành nông, lâm, thủy sản, đã giải ngân cho vay khoảng 600 tỷ đồng cho khoảng 4.000 khách hàng.

Thủ tướng cũng đã ban hành Quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 - 12/2025) đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Riêng với cơn bão số 13 gây thiệt hại tại 4 địa phương: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, ngân hàng chính sách xã hội đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng xem xét, quyết định giảm 2%/năm lãi suất cho vay trong 3 tháng, áp dụng với gần 1 triệu khách hàng, số tiền lãi hỗ trợ gần 300 tỷ đồng.