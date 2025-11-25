Khẩn trương chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện ngày 25/11 về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Trong mấy ngày qua, khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng cho nhiều khu dân cư, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, hạ tầng kinh tế - xã hội.

Khẩn trương giải quyết chính sách, chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương có phương án giải quyết nhanh, dứt điểm việc chi trả, bồi thường thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các phương án, giải pháp để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc làm và quy định pháp luật có liên quan.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.