Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngập lụt còn kéo dài ở Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn còn tiếp tục ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà đến đêm 23/11, cường độ mưa giảm so với những ngày trước. Lũ trên các dòng sông khu vực này đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày tới.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/11), mưa vẫn tiếp tục ở khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/11 đến 3 giờ ngày 21/11 phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm như trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127.2mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103.6mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102mm.

Ngày và đêm nay, phía đông TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi, khu vực Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía bắc tỉnh Khánh Hoà có mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngày và đêm 22/11, khu vực này mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 23/11, Phú Yên, Khánh Hoà hết mưa, riêng phía đông Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định cũ mưa từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

phu-yen-5.jpg
Ngập lụt còn kéo dài ở Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hoà.

Sáng nay lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Tại Đắk Lắk, lúc 2h sáng nay, lũ trên Sông Ba ở trạm Củng Sơn đã xuống dưới BĐ3, tại trạm Phú Lâm trên BĐ3. Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn sáng sớm nay vẫn trên BĐ3 là 2,04m.

Ngày hôm nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức BĐ2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức BĐ3, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Đêm nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức BĐ2, sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức BĐ3. Các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Tại Gia Lai, sông Kôn ở trạm Thạnh Hòa sáng nay trên BĐ2. Ngày và đêm nay, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Tại Khánh Hoà, lúc 2h sáng nay, sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa vẫn trên BĐ3, chỉ dưới mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,18m. Sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng lúc 2h sáng nay trên BĐ1, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang sáng nay trên BĐ2.

Ngày và đêm nay, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt còn kéo dài ở các khu vực thuộc Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hoà.

deo-momisa.jpg
Nguy cơ sạt lở đất rất cao ở khu vực từ Huế đến Khánh Hoà do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Trong ảnh là sạt lở tại đèo Mimosa ở Lâm Đồng ngày 20/11.

Từ Huế đến Khánh Hoà tiếp tục đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến đất đá ngậm nước sâu, liên kết rất yếu. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo trước.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân ở khu vực có nguy cơ cao nên chủ động sơ tán tạm thời, nhất là khi đã quan sát thấy các dấu hiệu bất thường như nứt đất, rung nền, tiếng đá rơi, nước suối đục chảy mạnh. Tuyệt đối không tự ý qua suối, qua các điểm ngập hoặc đi vào vùng núi, vùng có nguy cơ cao/rất cao khi có cảnh báo nguy hiểm.

Người dân không di chuyển hoặc dừng đỗ tại chân núi, taluy âm - dương, đường đèo dốc, đặc biệt là những vị trí từng có sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #mưa lũ Khánh Hoà #mưa lũ Phú Yên #mưa lũ Bình Định #mưa lũ Gia Lai #mưa lũ Đắk Lắk #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục