Ngập lụt còn kéo dài ở Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk

TPO - Mưa lớn còn tiếp tục ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà đến đêm 23/11, cường độ mưa giảm so với những ngày trước. Lũ trên các dòng sông khu vực này đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày tới.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/11), mưa vẫn tiếp tục ở khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/11 đến 3 giờ ngày 21/11 phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm như trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127.2mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103.6mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102mm.

Ngày và đêm nay, phía đông TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi, khu vực Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía bắc tỉnh Khánh Hoà có mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngày và đêm 22/11, khu vực này mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 23/11, Phú Yên, Khánh Hoà hết mưa, riêng phía đông Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định cũ mưa từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngập lụt còn kéo dài ở Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hoà.

Sáng nay lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Tại Đắk Lắk, lúc 2h sáng nay, lũ trên Sông Ba ở trạm Củng Sơn đã xuống dưới BĐ3, tại trạm Phú Lâm trên BĐ3. Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn sáng sớm nay vẫn trên BĐ3 là 2,04m.

Ngày hôm nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức BĐ2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức BĐ3, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Đêm nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức BĐ2, sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức BĐ3. Các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Tại Gia Lai, sông Kôn ở trạm Thạnh Hòa sáng nay trên BĐ2. Ngày và đêm nay, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Tại Khánh Hoà, lúc 2h sáng nay, sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa vẫn trên BĐ3, chỉ dưới mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,18m. Sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng lúc 2h sáng nay trên BĐ1, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang sáng nay trên BĐ2.

Ngày và đêm nay, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt còn kéo dài ở các khu vực thuộc Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hoà.

Nguy cơ sạt lở đất rất cao ở khu vực từ Huế đến Khánh Hoà do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Trong ảnh là sạt lở tại đèo Mimosa ở Lâm Đồng ngày 20/11.

Từ Huế đến Khánh Hoà tiếp tục đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến đất đá ngậm nước sâu, liên kết rất yếu. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo trước.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân ở khu vực có nguy cơ cao nên chủ động sơ tán tạm thời, nhất là khi đã quan sát thấy các dấu hiệu bất thường như nứt đất, rung nền, tiếng đá rơi, nước suối đục chảy mạnh. Tuyệt đối không tự ý qua suối, qua các điểm ngập hoặc đi vào vùng núi, vùng có nguy cơ cao/rất cao khi có cảnh báo nguy hiểm.

Người dân không di chuyển hoặc dừng đỗ tại chân núi, taluy âm - dương, đường đèo dốc, đặc biệt là những vị trí từng có sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.