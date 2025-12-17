Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Trả tiền mua xăng bằng chuyển khoản, khách bị rút lại xăng, dắt bộ

Do không mang tiền mặt và bị từ chối chuyển khoản, một khách hàng đã bị nhân viên cây xăng rút lại xăng, phải dắt xe đi bộ

Sáng 17-12, UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin một nhân viên cửa hàng xăng dầu Tiến Thành đã rút lại toàn bộ xăng đã bơm cho khách vì không chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do tài khoản “My Quỳnh” đăng tải, sự việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Tiến Thành thuộc phường Tiến Thành.

Một người điều khiển xe máy vào đổ xăng với trị giá khoảng 50.000 đồng.

Nhân viên cây xăng rút xăng từ xe máy ra, sau khi không chấp nhận chuyển khoản. Ảnh: MXH
Khi xăng đã được bơm xong, khách hàng không có tiền mặt nên đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản nhưng nhân viên cây xăng từ chối.

Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. Ít phút sau, nhân viên cửa hàng đã rút lại toàn bộ số xăng vừa bơm vào xe của khách, khiến người này phải dắt bộ xe máy quãng đường khoảng 3 km.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng cách ứng xử của nhân viên cây xăng là thiếu linh hoạt, không phù hợp với chuẩn mực phục vụ khách hàng, nhất là trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến.

Người Lao động
