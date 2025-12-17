Hà Nội trao giải cuộc thi viết về 'Bảo vệ môi trường'

TPO - Trong số 3.560 bài dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường" trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 17/12, UBND TP. Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị và Sở NN&MT tổ chức Tổng kết Chương trình truyền thông bảo vệ môi trường năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội" năm 2025.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: Ban Tổ chức đã nhận được 3.560 bài dự thi, tăng 584 bài so với năm 2024 và gấp gần 12 lần so với năm đầu tiên tổ chức (năm 2020). Các tác phẩm được thể hiện dưới nhiều hình thức như longform, eMagazine, megastory, multimedia.

Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất

Các tác phẩm tập trung vào bốn nhóm chủ đề chính: Phân loại, thu gom và xử lý rác thải; cải thiện môi trường sông hồ, làng nghề và phát triển nông nghiệp xanh; giao thông xanh, giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí; các mô hình, sáng kiến, hành động đẹp của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Theo Ban Tổ chức, chất lượng bài dự thi năm nay có sự gia tăng rõ rệt, nhiều tác phẩm tiếp cận vấn đề môi trường của Thủ đô một cách trực diện, có chiều sâu phân tích, gắn với thực tiễn và đề xuất giải pháp khả thi.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích

Kết quả, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Nhóm tác giả Báo Tiền Phong được trao giải Khuyến khích với Loạt bài 3 kỳ: Hà Nội sẽ là thành phố đáng sống.

Dịp này, UBND TP. Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu; Ban Tổ chức khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình truyền thông bảo vệ môi trường Thủ đô năm 2025.