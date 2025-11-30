Trường học Hà Nội xanh sạch, học sinh được dạy bảo vệ môi trường

TPO - Trả lời PV, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, Sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, ngành triển khai hàng loạt giải pháp để giáo dục học sinh bảo vệ môi trường. Các trường học đều xanh - sạch - đẹp nhưng ngoài nhà trường vẫn còn một số học sinh vẫn vứt rác bừa bãi, chưa tiết kiệm điện, nước.

Bà có thể cho biết, thời gian qua, ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai giáo dục học sinh từ lý thuyết đến thực tiễn ra sao về vấn đề bảo vệ môi trường sống?

Hằng năm Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động triển khai các hoạt động đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; tiết kiệm năng lượng...

Các cơ sở có hoạt động hưởng ứng: Giờ Trái đất, Ngày Trái đất (22/4), Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5); Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Hay các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường; Bảo vệ môi trường, giữ gìn, xây dựng trường, lớp và môi trường xanh – sạch – đẹp; Ngày Đại dương Thế giới...

Học sinh được thầy cô dạy cách tái chế đồ nhựa bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Sở, các trường học có kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường một cách đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Cảnh quan các trường học hiện nay đa số xanh – sạch – đẹp, tuy nhiên môi trường cảnh quan đô thị vẫn một số nơi vẫn còn nhiều rác mà nguyên nhân có phần do ý thức người dân. Việc giáo dục ý thức học sinh, thế hệ trẻ rất quan trọng trong việc giữ gìn môi trường sống. Ngành đã triển khai ra sao, thưa bà?

Ở một số đường phố vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, mà nguyên nhân chủ yếu do ý thức người dân chưa tốt. Ngành Giáo dục Thủ đô đánh giá, cảnh quan trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn đều sạch, đẹp. Nhiều trường còn xanh mát, thân thiện đặc biệt với các trường mầm non và tiểu học.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố nhận thức và quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nên việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trường học lồng ghép, tích hợp vấn đề bảo vệ môi trường vào các bài giảng, trong các giờ học tập trên lớp cũng như ngoại khóa; truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; truyền thông về tác hại của chất thải nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng; tổ chức tuyên truyền bảo vệ các loài thực vật, động vật hoang dã; tổ chức thực hành giao lưu trong học sinh thực hiện sống xanh, thực hành điểm cho học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu, ....

Đặc biệt, trường học các cấp phối hợp triển khai các hoạt động về bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình điểm về môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; coi giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung thi đua quan trọng trong các hoạt động giáo dục toàn diện.

Thầy cô dạy học sinh các vấn đề môi trường đang được quan tâm trên toàn cầu hiện nay như bảo vệ không khí, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa …

Học sinh nhổ cỏ, dọn vệ sinh trường lớp sạch - đẹp.

Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến: Trong giờ chào cờ, trên loa phát thanh của trường, vẽ tranh, lao động dọn vệ sinh lớp học.

Đối với các trẻ nhỏ, giáo viên còn hướng dẫn bảo vệ ngay môi trường sống xung quanh em như dọn dẹp sạch sẽ bàn học, bàn ăn, không vứt rác bừa bãi, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần … thông qua các bài học trên lớp mẫu giáo.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, chống xâm hại, bạo lực học đường bằng nhiều hình thức như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, góc tuyên truyền phụ huynh.

Lan toả ý thức bảo vệ môi trường

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá như thế nào về các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học hiện nay?

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá cao hiệu quả của hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục với nội dung đa dạng, phong phú. Thông qua công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục đều có ý thức bảo vệ môi trường.

Kết quả nhìn thấy rất rõ là môi trường trong nhà trường luôn được giữ gìn sạch đẹp; thầy cô giáo và học sinh luôn có ý thức tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng các thiết bị; tiết kiệm các nguồn tài nguyên quý giá. Không những thế, nhà trường còn lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng đến cha mẹ học sinh, ý thức của học sinh tại nơi cư trú. Thầy cô giáo và học sinh rất sáng tạo trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Bà có thể chia sẻ về những khó khăn và thách thức mà ngành gặp phải trong việc triển khai giáo dục bảo vệ môi trường không? Thông điệp ngành gửi đến các em học sinh và giáo viên về việc bảo vệ môi trường là gì?

Trong quá trình triển khai công tác giáo dục bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục có rất nhiều điểm thuận lợi, tuy nhiên không tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc.

Một trong những khó khăn là nguồn kinh phí dành cho công tác giáo dục môi trường chưa nhiều nên đôi khi hạn chế những sáng tạo, đổi mới trong quá trình triển khai.

Công tác xã hội hóa cho giáo dục môi trường cũng rất khó. Trong cộng đồng, ngoài nhà trường còn một số cá nhân chưa có ý thức bảo vệ môi trường dẫn đến ở ngoài nhà trường, một số học sinh vẫn chưa thực sự tự giác trong công tác bảo vệ môi trường, còn học theo các thói xấu như vứt rác bừa bãi, sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, chưa tiết kiệm điện, nước ...

Với môi trường sống và biến đổi khí hậu như hiện nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn truyền tải thông điệp tới các em học sinh và giáo viên về bảo vệ môi trường: Bảo tồn thiên nhiên là bảo tồn sự sống; trồng cây hôm nay, hưởng lợi mai sau; bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống; hãy sử dụng nước một cách thông minh và tiết kiệm; hãy tắt điện khi không cần để khi cần sẽ có điện; tiết kiệm năng lượng là thân thiện với môi trường; bật đúng lúc, tắt đúng giờ, một phút làm ngơ, một ngày mất điện; một trái đất nhỏ, một hành tinh xanh; bảo vệ môi trường - bảo vệ thế giới.

