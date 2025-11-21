Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong hành động vì hệ sinh thái số an toàn cho người Việt

TPO - Trước yêu cầu cấp thiết của công cuộc chuyển đổi số và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ dự án Luật An ninh mạng (hợp nhất). Đây được xem là "tấm khiên" pháp lý vững chắc, kiến tạo môi trường số an toàn để thế hệ trẻ hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Thế hệ trẻ Việt Nam đang sống, học tập và kiến tạo tương lai trong một kỷ nguyên số, nơi không gian mạng đã trở thành một môi trường sống thiết thân, một phần không thể thiếu. Việc xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật là trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim và khối óc của mỗi người trẻ yêu nước.

Trong bối cảnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước quan tâm đối với Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng mang tên “Công ước Hà Nội” đã được 72 quốc gia ký kết tại Hà Nội; đặc biệt là dự án Luật An ninh mạng (hợp nhất luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015) đang được trình Quốc hội.

Dự án Luật An ninh mạng này là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, kiến tạo một môi trường số an toàn để đất nước phát triển bền vững.

Tấm khiên pháp lý kỷ nguyên số

Không gian mạng mang đến những cơ hội to lớn, nhưng cũng tiềm ẩn vô số thách thức. Tin giả, lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu cá nhân... đang tác động tiêu cực đến xã hội, nhất là giới trẻ.

Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng được ban hành 7 - 10 năm trước, đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Đến nay, trước sự phát triển vũ bão của công nghệ, yêu cầu một hành lang pháp lý mới, thống nhất và mạnh mẽ được đặt ra cấp thiết.

Dự thảo Luật An ninh mạng (hợp nhất) không chỉ kế thừa mà phải có bước tiến vượt bậc với những chính sách mang hơi thở của thời đại, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam; đồng thời, trực tiếp bảo vệ quyền lợi của người dân và thúc đẩy sự phát triển của tuổi trẻ.

Trước hết, dự thảo Luật lần này nhằm bảo vệ "tài sản số" của quốc gia và mỗi cá nhân. Lần đầu tiên, an ninh dữ liệu được nhấn mạnh như một trụ cột. Dữ liệu ngày nay chính là "dầu mỏ" của kỷ nguyên số. Việc nhấn mạnh an ninh dữ liệu như một trụ cột không chỉ bảo vệ sự riêng tư mà còn là bảo vệ nền tảng cho kinh tế số, xã hội số mà thanh niên là lực lượng nòng cốt.

Thứ hai, làm trong sạch không gian mạng. Quy định về định danh địa chỉ IP là một công cụ sắc bén để truy vết và xử lý tận gốc tội phạm mạng, tạo ra một môi trường mạng trong sạch hơn để giới trẻ tự tin giao dịch, học tập và sáng tạo.

Thứ ba, mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp an ninh mạng "Make in Vietnam". Việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng Việt Nam và quy định chi tối thiểu 10% ngân sách IT cho an ninh mạng được xem là một "cú hích" cực lớn.

Đây là cơ hội vàng để các tài năng trẻ, các startup công nghệ khẳng định mình, xây dựng một nền công nghiệp an ninh mạng tự chủ, tự cường, góp phần bảo vệ chủ quyền số của quốc gia.

Đoàn viên thanh niên hưởng ứng chia sẻ rộng rãi bộ sản phẩm truyền thông với chủ đề “Tự hào Việt Nam".

Người trẻ tiên phong hành động

Dự thảo Luật đã thể hiện rõ tư duy "một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì", giao Bộ Công an là đầu mối thống nhất điều phối công tác bảo đảm an ninh mạng toàn dân sự.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, mang tính toàn cầu, sự phối hợp thiếu đồng bộ, chồng chéo chính là kẽ hở nguy hiểm. Một cơ chế chỉ huy thống nhất, xuyên suốt sẽ đảm bảo phản ứng nhanh nhạy, hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó có lực lượng quân đội khi cần thiết, để bảo vệ vững chắc không gian mạng quốc gia.

T.Ư Đoàn cũng kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng hành động.

Trước chính sách lớn của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là lực lượng đi đầu trong việc triển khai và hiện thực hóa Luật. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng hành động.

Theo đó, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trước tiên hãy trở thành những công dân số có trách nhiệm, bằng cách chủ động tìm hiểu, nắm vững quy định pháp luật về an ninh mạng. Tự giác nâng cao "sức đề kháng" trước thông tin xấu độc. Mỗi cú click chuột, mỗi bình luận đều phải thể hiện văn hóa, trí tuệ và lòng yêu nước.

Tiếp đến, mỗi bạn trẻ hãy trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Sử dụng chính sức mạnh của truyền thông xã hội, sự sáng tạo của tuổi trẻ để lan tỏa những giá trị cốt lõi, những quy định tiến bộ của dự án Luật đến với bạn bè và cộng đồng. Biến những điều khoản pháp lý thành những câu chuyện, những thông điệp dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội sâu sắc.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên chính là lực lượng xung kích trên mặt trận công nghệ. Đây là những người dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào lĩnh vực an ninh mạng, coi đây là mảnh đất màu mỡ để khởi nghiệp, nghiên cứu và phát triển những giải pháp công nghệ "Make in Vietnam", góp phần xây dựng một hệ sinh thái số an toàn cho người Việt.

Xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật là trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim và khối óc của mỗi người trẻ yêu nước.