Thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Châu Linh
TPO - Trong bối cảnh các thế lực thù địch luôn tập trung lôi kéo, dụ dỗ, âm mưu chuyển hóa thanh niên, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, việc định hướng và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Tổ quốc.

Sáng 21/11, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Nhất, năm 2025.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

z7247042247264-c7063fc0cd6c707cf21a8bbb849e1809.jpg
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn tặng hoa tri ân Ban Giám khảo của Cuộc thi. Ảnh: Châu Linh

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Nhất, năm 2025, là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, ghi dấu một hoạt động quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn nhìn nhận, trong chiến lược diễn biến hòa bình chống Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tập trung lôi kéo, dụ dỗ, âm mưu chuyển hóa thanh niên, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vì vậy, việc định hướng và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Tổ quốc.

chinh-luandsc-3481.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi chính luận trí tuệ, mà còn là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin vào lý tưởng cách mạng; là dịp để tuyên truyền, lan tỏa và khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Theo chị Trang, dù là năm đầu tiên tổ chức, nhưng cuộc thi đã được ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Toàn bộ quy trình từ gửi bài, duyệt bài, bình chọn, chấm thi các vòng sơ loại, sơ khảo, chung khảo đều được thực hiện trên nền tảng số, bảo đảm tính khoa học, công tâm, minh bạch. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi.

Với gần 200.000 bài dự thi, trong đó có những địa phương có gần 50% đoàn viên trên toàn tỉnh tham gia, các bài dự thi đều có sự đầu tư, nội dung chất lượng, hình thức phong phú.

z7247042464464-0831694a446d8cac513076ad898ac3ba.jpg
z7247099475855-f5fdd8cc03fafe6ff7c5d8819ea9ab2a.jpg
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác giả.

Nhiều bài thi đã tiếp cận tới những vấn đề thời sự, những chủ trương mới, quan trọng, mang tính đột phá được Đảng ta thực hiện trong thời gian vừa qua, như sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các Nghị quyết "bộ tứ đột phá", kỷ nguyên vươn mình của dân tộc... Đồng thời, các tác phẩm được tiếp cận với góc nhìn của người trẻ, nên rất gần gũi, mới mẻ, nhiều sáng tạo. Từ Cuộc thi năm nay, tổ chức Đoàn rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Chúng ta nhận thấy rằng, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng, mà còn là một phương thức rất hiệu quả để đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thích ứng với cách tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ ngày nay. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, tinh thần và phương thức đó sẽ tiếp tục được lan tỏa trong các hoạt động của Đoàn thời gian tới", chị Trang nói.

z7247042379966-76187cc20ef216280e1322878cb0da49.jpg
z7247042430101-73e3481d486b9defda7420d3d7477660.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và nhà báo Trần Tiến Duẩn - Tổng Biên tập báo VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam, trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Châu Linh
z7247042329117-abb81a861513dd73677735610623bfda.jpg
Ban Tổ chức trao Giải tập thể cho Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Tỉnh Đoàn Hưng Yên.

Các tác phẩm đạt giải A tại cuộc thi:

- “Chủ động phòng ngừa nguy cơ thao túng tư tưởng từ trí tuệ nhân tạo trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" thể loại tạp chí của tác giả Nguyễn Hồ Mạnh.

- “Đường tôi đi mang màu cờ tổ quốc” thể loại phát thanh của tác giả Lê Hải Hà, Vũ Trường Duy, Đỗ Tuấn Anh, Lê Trần Phương Ngân.

- “Dẹp bỏ tư tưởng “tỉnh anh, tỉnh tôi” trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy” thể loại sản phẩm đồ họa của tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lê Thùy, Lê Nguyễn Thị Bảo Ngọc.

Châu Linh
