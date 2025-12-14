Anh Phan Duy Bằng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

TPO - Sáng 14/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang khóa mới gồm 41 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 13 anh, chị. Anh Phan Duy Bằng tiếp tục được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm các anh, chị: Thị Phương Hồng, Dư Phạm Hữu Khuyến, Hồ Thị Hồng Phướng.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang dự Đại hội.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn An Giang khóa I có 7 thành viên; chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhấn mạnh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ nhất là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Theo bà Hương, thành công của đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh An Giang. Điều này tạo nền tảng để tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo.

Đánh giá cao các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho rằng, tổ chức Đoàn các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đoàn đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Bên cạnh đó, theo bà Hương, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục được củng cố; chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn từng bước được nâng cao; nhiều cán bộ trẻ trưởng thành qua thực tiễn, được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang khóa mới ra mắt Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, tạo động lực để các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương An Giang phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trần Thị Thanh Hương tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nhật Huy

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh An Giang mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Trung ương Đoàn; qua đó tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, mạnh dạn giao nhiệm vụ, phân công công việc, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị.