Tuổi trẻ Thanh Hóa khởi nghiệp làm giàu từ sản phẩm quê hương

Phạm Trường
TPO - Từ những giống cây trồng, vật nuôi và thế mạnh tại địa phương, các đoàn viên thanh niên Thanh Hóa tự tin xây dựng các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển, làm giàu trên chính quê hương.

Ngày 14/12, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Thanh Hóa” năm 2025.

Sau 10 năm triển khai, cuộc thi đã tạo được nền tảng, uy tín vững chắc cho các bạn đoàn viên thanh niên. Từ đó, thúc đẩy, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, vì sự phát triển của phong trào khởi nghiệp tỉnh nhà.

tp-1.jpg
Đây là năm thứ 10 Tỉnh Đoàn Thanh Hóa triển khai Dự án khởi nghiệp trong thanh niên toàn tỉnh. Ảnh: Phạm Trường

Sau nhiều tháng triển khai, cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đã thu hút 86 mô hình, dự án theo các lĩnh vực, ngành nghề. Trải qua vòng sơ khảo và bán kết, Ban Tổ chức đã chấm, lựa chọn 8 dự án xuất sắc.

Chị Lê Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh: “Thông qua cuộc thi, mong rằng sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đoàn viên thanh niên tỉnh nhà, nhất là các bạn trẻ đang trong hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp ngay chính tại quê hương. Từ đó góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên trong đầu có kiến thức, trong tay có kỹ năng và trong tim có khát vọng, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Tại vòng chung kết, 8 đội đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án.của mình trong thời gian 7 phút. Ban giám khảo cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi, trao đổi, gợi ý, định hướng với các đội thi.

tp-9.jpg
tp-8.jpg
tp-2.jpg
tp-3.jpg
Các phần thuyết trình về dự án và gợi ý, định hướng, phản biện của Ban giám khảo cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho dự án “Trồng và sản xuất chế biến các sản phẩm từ củ nghệ nếp đỏ trồng trên núi đá của chị Vi Thị Ánh (xã Thọ Bình); 2 giải Nhì cho dự án Muối mắc khẻn đường đen - hương vị núi rừng và dự án Bảng tỉ số thông minh cho livetream bóng đá trên điện thoại. Cùng với đó là 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các dự án còn lại.

Tại cuộc thi, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, với mỗi dự án là 100 triệu đồng.

tp-5.jpg
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và chị Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải Nhất cho dự án "Trồng và sản xuất chế biến các sản phẩm từ củ nghệ nếp đỏ trồng trên núi đá".

“Từ trăn trở câu chuyện “bán lúa non” giống nghệ nếp đỏ trồng trên núi đá của gia đình và bà con địa phương mà tôi đã về quê khởi nghiệp, phát triển sản phẩm cho bà con địa phương. Để có ngày hôm nay, rất cảm ơn Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã luôn đồng hành, góp ý, gợi mở cho các dự án khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ tỉnh nhà”, chị Vi Thị Ánh (xã Thọ Bình) – người giành giải Nhất cuộc thi chia sẻ.

10.jpg
12.jpg
tp-4.jpg
Trao hỗ trợ và giải thưởng cho các dự án thanh niên khởi nghiệp.
Phạm Trường
#Thanh Hóa #khởi nghiệp #đoàn viên trẻ #sản phẩm quê hương #giải thưởng

