Tạo môi trường học tập, thử nghiệm, khởi nghiệp thực chất cho người trẻ

TPO - “Để Đoàn thực sự dẫn dắt thế hệ trẻ trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, cần cụ thể hóa hơn nữa việc xây dựng năng lực số và sáng tạo cho thanh niên; tạo môi trường học tập – thử nghiệm – khởi nghiệp thực chất; và khơi dậy tinh thần tiên phong – trách nhiệm công dân số trong mỗi đoàn viên”, TS. Nguyễn Viết Hải đề xuất.

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Đại hội Đoàn là sự kiện chính trị quan trọng nhất, và văn kiện Đại hội chính là kim chỉ nam xác định mục tiêu, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tới.

Dự thảo Văn kiện được xây dựng một cách khoa học, nghiêm túc, bám sát tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và các chỉ đạo của Tổng Bí thư. Tuy nhiên, để văn kiện thực sự "bám sát vào thực tiễn đời sống", cần có sự tham gia góp ý sâu rộng từ chính những người trẻ.

Đây là lý do T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị, nhằm huy động những ý kiến tâm huyết, những trăn trở từ thực tế để hoàn thiện văn kiện trước khi Đại hội diễn ra dự kiến vào tháng 6/2026.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Lâm đã thông tin nội dung cốt lõi dự kiến triển khai để các đại biểu trao đổi, góp ý, kiến nghị. Nổi bật, phong trào "Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới" với 5 nhóm tiên phong, gồm: Tiên phong trong học tập, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong thi đua làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; trong hội nhập quốc tế; trong tình nguyện vì cộng đồng; trong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, sẽ triển khai chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" trên cả 3 phương diện trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Anh Lâm nhấn mạnh, hội nghị mong muốn lắng nghe các ý kiến về việc làm thế nào để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo gắn với kinh tế xanh, và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được trân trọng, tiếp thu đầy đủ, thể hiện tinh thần cầu thị và quyết tâm xây dựng một văn kiện Đại hội thực sự của thanh niên, vì thanh niên.

Đẩy mạnh thực chất, bền vững của phong trào

Góp ý tại hội nghị, anh Nguyễn Đình Tuấn Phát – Phó Chủ tịch Chi Hội Doanh nhân trẻ khu vực Trảng Bom – Thống Nhất (Đồng Nai) bày tỏ quan tâm, kiến nghị về tính cụ thể, bền vững và khả thi của các phong trào, chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Anh Phát cho rằng, bên cạnh số lượng chiến dịch, số tuyến đường, số công trình an sinh…, cần bổ sung đánh giá về tác động dài hạn của các mô hình, hoạt động và làm rõ mức độ thay đổi đời sống của người dân, thanh thiếu nhi sau khi được hỗ trợ.

“Việc bổ sung đánh giá theo hướng “sau hỗ trợ” như vậy sẽ giúp phong trào không chỉ nổi bật về chiều rộng, mà còn khẳng định rõ giá trị bền vững đối với cộng đồng và người dân”, anh Phát nói.

Bên cạnh đó, theo anh Phát, để nêu rõ tính thực chất của chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cần bổ sung đánh giá về tỉ lệ mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên còn duy trì hoạt động sau 1 – 3 năm, thay vì chỉ dừng ở số lớp tập huấn hay số cuộc thi được tổ chức.

Ngoài ra, cần bổ sung các chỉ tiêu, giải pháp gắn với yêu cầu phát triển thanh niên thời đại số như kỹ năng số, mô hình sinh kế bền vững.

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đặng Dương Minh Hoàng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc kiến nghị, dự thảo cần có chính sách hỗ trợ thanh niên, nông dân áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp, nhất là áp dụng nhật ký điện tử giúp chuyển đổi số trong nông nghiệp.

“Việc phổ cập sử dụng nhật ký điện tử đối với nông dân, giúp địa phương hệ thống hóa số liệu, chủ động kết nối cung - cầu, giám sát vùng trồng và chủ động ngăn ngừa các loại phân bón kém chất lượng, nhiễm kim loại nặng; xây dựng chuỗi kết nối giữa các nông dân với kênh thu mua cuối cùng, giảm bớt khâu trung gian, chắc chắn sẽ mang lại tính ổn định cho các sản phẩm của địa phương”, anh Hoàng nói.

Anh Hoàng cũng kiến nghị cần có chính sách phát triển thị trường tín chỉ carbon, hỗ trợ nông dân trẻ, thanh niên nông thôn tham gia cơ chế giảm phát thải – hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Năng lực số, khoảng cách cơ hội

Từ góc độ thầy thuốc trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện y tế, bác sĩ Hà Thị Hương Giang - Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương bày tỏ, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã thể hiện khát vọng lớn: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh – tri thức – tiên phong – sáng tạo. Từ góc nhìn ngành y, tôi mong muốn Văn kiện sẽ đặt rõ thanh niên thầy thuốc là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đoàn là tổ chức dẫn dắt – kết nối – truyền cảm hứng cho thầy thuốc trẻ. Công nghệ là công cụ để đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe rộng khắp, hiệu quả và công bằng hơn.

Chị Giang kiến nghị, báo cáo đưa “chăm lo sức khỏe nhân dân bằng công nghệ và lực lượng trẻ” thành một định hướng chiến lược; đồng thời đề xuất bổ sung nội dung xây dựng lực lượng “thầy thuốc trẻ số” với hoạt động khám bệnh từ xa, tư vấn sức khoẻ qua ứng dụng, sử dụng AI để sàng lọc nguy cơ bệnh tật phổ biến. Đồng thời, xây dựng kho học liệu số về sức khoẻ dành cho thanh thiếu niên.

Bác sĩ Hà Thị Hương Giang phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

TS. Nguyễn Viết Hải (Trường ĐH Y Dược, ĐHQG Hà Nội) lại đề cập đến tình trạng stress, rối loạn tâm lý, nghiện mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng, trong thực tế đã xảy ra không ít vụ việc đau lòng.

Do đó, việc phát triển chương trình quốc gia về sức khoẻ tinh thần thanh thiếu niên là một trong những vấn đề trọng tâm của Đoàn trong nhiệm kỳ mới, cùng với các vấn đề rút ngắn khoảng cách cơ hội giữa các nhóm thanh niên; đổi mới tư duy từ khởi nghiệp tự phát sang khởi nghiệp dựa trên tri thức và dữ liệu; năng lực tham gia quản trị công, chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, anh Hải đề nghị bổ sung trong mục tiêu tổng quát về xây dựng thế hệ thanh niên “có tư duy số, văn hoá số và năng lực hội nhập số”, bởi đây sẽ là tiêu chí mới của công dân Việt Nam trong thập kỷ tới.

“Để Đoàn thực sự dẫn dắt thế hệ trẻ trong trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, cần cụ thể hóa hơn nữa việc xây dựng năng lực số và sáng tạo cho thanh niên; tạo môi trường học tập – thử nghiệm – khởi nghiệp thực chất; và khơi dậy tinh thần tiên phong – trách nhiệm công dân số trong mỗi đoàn viên”, anh Hải nói.

TS. Nguyễn Viết Hải phát biểu đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp cận mới trong công tác giáo dục lý tưởng

Tại hội nghị, anh Phạm Minh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ, chủ đề dự thảo báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò, khát vọng và tinh thần xung kích của thanh niên trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ.

Về chỉ tiêu Đoàn tham gia xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua đặt mục tiêu giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nhưng chưa đạt, anh Phúc cho rằng, cần phân tích kỹ nguyên nhân, đặc biệt là chất lượng nguồn, môi trường rèn luyện, cũng như mức độ chủ động của cơ sở Đoàn. Từ đó đề xuất giải pháp như tăng cường giáo dục lý tưởng, tạo nhiều không gian thực tiễn cho đoàn viên phấn đấu và ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú.

Anh Phúc cũng đề xuất bổ sung nội dung về lực lượng dân quân và tổ bảo vệ dân phòng vào nội hàm phong trào tiên phong bảo vệ Tổ quốc, phản ánh đúng đóng góp thiết thực của thanh niên ở cơ sở.

Anh Phạm Minh Phúc phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Từ góc nhìn của một người làm nghệ thuật, anh Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Chi đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam đề xuất cách tiếp cận mới trong công tác giáo dục chính trị. Anh cho rằng, việc tổ chức cho đoàn viên xem các tác phẩm nghệ thuật như kịch nói, phim điện ảnh mang giá trị tư tưởng cao sẽ có sức lay động và hiệu quả tuyên truyền sâu sắc.

Anh Phúc kiến nghị thành lập một "Quỹ phát triển văn hóa" do T.Ư Đoàn chủ trì. Quỹ này không chỉ hỗ trợ bảo tồn mà còn đầu tư, thẩm định và kêu gọi nguồn lực cho các dự án nghệ thuật có giá trị của các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những người hoạt động độc lập. "Nếu có sự chung tay của tổ chức Đoàn vào các dự án nghệ thuật vì cộng đồng, đó sẽ là một nguồn động lực vô cùng lớn," anh Phúc nói.