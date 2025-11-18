Sức trẻ kết nối, lan tỏa đại đoàn kết

TPO - Sáng 18/11, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp tổ chức tọa đàm “Sức trẻ kết nối - Lan tỏa Đại đoàn kết” nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của Mặt trận và sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ôn lại chặng đường lịch sử 95 năm hào hùng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

95 năm - một chặng đường không chỉ được đo bằng thời gian, mà bằng mồ hôi, trí tuệ, khát vọng và cả máu xương của lớp lớp người Việt, những người đã quyết tâm biến “đoàn kết” thành sức mạnh vô song đưa dân tộc vượt qua mọi thử thách.

Thanh niên hôm nay với trí tuệ, tri thức và tinh thần nhân ái đang viết tiếp câu chuyện về đại đoàn kết bằng những việc làm tưởng nhỏ nhưng có sức lan tỏa vô cùng lớn. Mỗi phong trào tình nguyện, mỗi chiến dịch Mùa hè Xanh, mỗi tấm lòng sẻ chia khó khăn với đồng bào, mỗi hành động văn minh trên không gian mạng, mỗi sáng kiến, mỗi công trình thanh niên phục vụ cộng đồng... Tất cả đều đang trở thành những hạt giống tốt góp phần nuôi dưỡng sự thống nhất, gắn bó và tin yêu trong xã hội.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chia sẻ tại tọa đàm.

"Đoàn kết không phải khẩu hiệu, đại đoàn kết là trách nhiệm, là hành động, là bản lĩnh văn hóa của người Việt Nam. Vì vậy, toạ đàm hôm nay không chỉ để nhìn lại lịch sử, mà quan trọng hơn là để kích hoạt sức mạnh của thế hệ trẻ, để mỗi bạn thanh niên nhận thấy mình không đứng ngoài những vấn đề của đất nước, không trung lập trước những giá trị đúng sai, không thờ ơ trước nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", anh Nguyễn Nhất Linh nói.

Tọa đàm đã lắng nghe các diễn giả và đoàn viên, sinh viên trình bày chuyên đề, tham luận tâm huyết, làm rõ vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới, như chuyên đề “Giữ gìn và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới”. Diễn giả đã trình bày sâu sắc về lịch sử hình thành Mặt trận Dân tộc Thống nhất từ năm 1930, vai trò của Mặt trận trong các thắng lợi vĩ đại của dân tộc như Cách mạng Tháng Tám 1945 và các cuộc kháng chiến.

Chuyên đề cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết 18/11 trong việc gắn kết cộng đồng, đồng thời đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn mới là phải luôn quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tham luận về chủ đề Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng cộng đồng đoàn kết - văn minh - sáng tạo; Phát huy vai trò của sinh viên trong xây dựng môi trường đại học đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm; Đoàn viên thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương - Cầu nối lan tỏa tinh thần đại đoàn kết”...

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 phần quà ý nghĩa cho các sinh viên là người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích tốt trong học tập đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, những tấm gương đã nỗ lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập.