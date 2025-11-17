Ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục đoàn viên, hội viên Bộ Tư lệnh Thủ đô

TPO - Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng theo hướng “thực chất, hiệu quả”.

Ngày 17/11, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác quần chúng (CTQC) giai đoạn 2021-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Tới dự hội nghị có Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh BTL Thủ đô; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy BTL Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính ủy BTL Thủ đô; Thiếu tướng Trần Minh Toản - Phó Tư lệnh BTL Thủ đô.

Theo Cục Chính trị BTL Thủ đô Hà Nội, thời gian qua, hoạt động CTQC lực lượng vũ trang BTL Thủ đô có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động đã đề ra. Tổ chức quần chúng và cán bộ quần chúng luôn được củng cố, kiện toàn, ngày càng tiến bộ, trưởng thành, chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp về hoạt động CTQC.

Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, quần chúng ngày càng cao, kiên định về mục tiêu lý tưởng cách mạng, trong sáng về phẩm chất đạo đức và lối sống, có ý chí phấn đấu cao, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp Người chiến sĩ Thủ đô...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội nêu rõ, cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ trong tổ chức quần chúng lực lượng vũ trang BTL Thủ đô đã chủ động khắc phục khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, không ngừng tích luỹ nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, tiên phong, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo BTL Thủ đô Hà Nội tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Tiêu biểu như, các lực lượng đã xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn. Qua thực hiện các phong trào, đã có 382 tập thể và 1.310 cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Tổng cục Chính trị và cơ quan cấp trên tặng 5 Cờ đơn vị xuất sắc, 34 bằng khen tập thể, cá nhân xuất sắc trong các hội thi, hội thao các cấp.

“Kết quả đó chính là những minh chứng rõ nét, biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là cơ sở để hoạt động CTQC trong lực lượng vũ trang BTL Thủ đô Hà Nội phát triển hơn nữa trong những năm tới”, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ BTL Thủ đô phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành phố Hà Nội về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn trong thời kỳ mới; đặc biệt là 9 chương trình công tác và 3 khâu đột phá trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BTL Thủ đô lần thứ IV.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục đoàn viên, hội viên theo hướng “thực chất, hiệu quả”; thường xuyên quan tâm chăm lo nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cũng lưu ý việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước hằng năm, phong trào “Bình dân học vụ số”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Bộ đội và dân quân, tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội...

Các đại biểu về dự hội nghị.

﻿ Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.