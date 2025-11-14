Thu hút nhân tài nữ phục vụ lâu dài trong Quân đội

TPO - Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút nhân tài nữ phục vụ lâu dài trong Quân đội và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025 và tổng kết năm 2025.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tham dự hội nghị.

Chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, cho biết, giai đoạn 2021-2025, công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Ban VSTBCPN các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tích cực trong tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn quân về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới; trong đó, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tổ chức phụ nữ các cấp phát huy chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, báo cáo kết quả công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, giai đoạn 2026-2030 và trong năm 2026, với 8 lĩnh vực và 25 chỉ tiêu cụ thể, công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội phấn đấu đạt bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực.

Cụ thể, 8 lĩnh vực gồm chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế, chăm sóc sức khỏe; giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; chuyển đổi số, thông tin, truyền thông; chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Thu hút nhân tài nữ phục vụ lâu dài trong Quân đội

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương kết quả, thành tích của Ban VSTBCPN các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời lưu ý việc khắc phục đối với các chỉ tiêu chưa đạt và những chỉ tiêu được nhấn mạnh trong phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi lực lượng trong toàn quân, nhất là của nam giới về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút nhân tài nữ phục vụ lâu dài trong Quân đội và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý sử dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh chỉ huy, quản lý ở những lĩnh vực phù hợp; khuyến khích hội viên phụ nữ phấn đấu vươn lên, đạt học hàm, học vị cao và giải thưởng cấp quốc gia, khu vực, quốc tế.

﻿ ﻿ Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã nêu nhiều ý kiến thiết thực về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để cả hai giới được chăm sóc sức khỏe chuyên khoa; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, xây dựng gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong Quân đội no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi, không để tồn tại các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em trong Quân đội.

Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải tích cực thúc đẩy và tham gia các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh; đồng thời đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức các hoạt động VSTBCPN và bình đẳng giới.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày tại hội nghị.

﻿﻿ ﻿﻿ Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hội LHPN Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội.

﻿ Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội.