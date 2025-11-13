Trung tướng Bùi Quốc Oai biểu dương thanh niên và phụ nữ Cảnh sát biển

TPO - Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đề nghị tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” thời kỳ mới trong tuổi trẻ và phụ nữ Cảnh sát biển.

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam tổ chức các Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025, tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2025.

Từng ngày cố gắng, từng tháng vươn lên

Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên thống nhất đánh giá, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ CSB Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong trên mọi mặt trận - xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ CSB” trong thời kỳ mới.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cảnh sát biển giai đoạn 2022-2025.

Những năm qua, đã có hơn 5.000 lượt cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia hoạt động trên biển với hơn 900 nghìn hải lý bảo đảm an toàn; tham gia 110 vụ việc cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lụt; tham gia bắt giữ, điều tra, xử lý hơn 4 nghìn vụ việc.

Cùng với đó, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từng bước được triển khai sôi nổi với hơn 300 mô hình, học cụ, giáo án điện tử được xây dựng mỗi năm; có 9 công trình giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; làm tốt công tác tham mưu xây dựng Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo…

Với tinh thần “từng ngày cố gắng, từng tháng vươn lên, từng năm phấn đấu”, giai đoạn 2022-2025, đã có 7 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; 250 lượt tổ chức Đoàn cùng 1.190 cán bộ, đoàn viên được khen thưởng các cấp, 4 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, 24 lượt cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu CSB.

Biểu dương những kết quả và thành tích của tuổi trẻ CSB Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSB Việt Nam, yêu cầu tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn các cấp trong lực lượng CSB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động theo phương châm “Chất lượng hoạt động là trọng tâm, cán bộ Đoàn là then chốt, cổ vũ động viên đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện tốt chức trách được giao là nhiệm vụ hàng đầu”.

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trung tướng Bùi Quốc Oai cũng lưu ý cần chủ động, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phải thực sự trở thành những “công dân số”, “chiến sĩ số” có kiến thức, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, lãnh đạo CSB Việt Nam đã tặng Bằng khen 4 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua thanh niên CSB Việt Nam “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2025.

Những “sứ giả yêu thương”

Trong giai đoạn 2021-2025, với phương châm “Chủ động - Sáng tạo - Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm”, tổ chức Hội Phụ nữ các cấp trong CSB Việt Nam đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ CSB Việt Nam bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Trung tướng Bùi Quốc Oai cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của phụ nữ Cảnh sát biển.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng với khí thế thi đua sôi nổi. Dù ở bất cứ cương vị nào, các “bóng hồng” CSB Việt Nam đều tận tụy, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các mô hình “Phụ nữ thực hiện tốt điều lệnh, chính quy, kỷ luật”, “Ca trực kiểu mẫu, kíp trực an toàn”, “Quản lý tốt, cấp phát nhanh”… được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp...

Phụ nữ CSB đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà, hàng nghìn chiếc áo ấm, nhu yếu phẩm; phối hợp nhận hỗ trợ, đỡ đầu 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; tặng sách cho hàng chục thư viện trường học; trồng và hỗ trợ “Ươm mầm xanh tương lai” với hàng chục nghìn cây xanh...

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Cảnh sát biển giai đoạn 2021-2025.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ CSB những năm qua, Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần phải tích cực học tập, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, tri thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động.