Giới trẻ

Google News

Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Châu Linh Châu Linh
TPO - Chiều 13/11, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV” và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Tại Diễn đàn, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng như: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam...

z7219696196193-4abe0081a64bf7a9c01cf4301cd035e3.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn “Tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư cho rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay không chỉ “góp ý với Đảng” mà còn “hành động theo tinh thần của Đảng”, để từng nhận thức trở thành hành động thiết thực, từng ý tưởng trở thành động lực thúc đẩy đổi mới.

Qua đó, thế hệ trẻ sẽ thực sự là lực lượng tiên phong, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Văn kiện Đại hội XIV đã vạch ra.

"Các bạn đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn, thẳng thắn đóng góp ý kiến, tập trung vào những vấn đề mới, quan trọng mang tính chiến lược trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Mỗi ý kiến, mỗi đề xuất dù nhỏ nhất đều là “viên gạch góp phần xây dựng tầm nhìn phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn mới”, bà Vân nói.

z7219696178821-48ddf1343efb45834e89d4ce1508179c.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn khối các cơ quan Đảng Trung ương đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Theo chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương, cuộc thi trực tuyến là hoạt động thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

z7219696196264-b14d52ed712bf3a00174f11c3085cf8a.jpg
Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại chương trình.

"Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, biến cuộc thi và diễn đàn hôm nay thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời đóng góp tiếng nói trí tuệ, tâm huyết của tuổi trẻ vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV", chị Quỳnh nói.

z7219696196254-a3303075935926a95077c62459cf7655.jpg
z7219696196224-9d8181e02134e96d6778f942d2d8d4c7.jpg
z7219696196248-cb5b116e0c1d1dba6bf644e2bc727657.jpg
Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13/11 đến hết ngày 13/12/2025 tại địa chỉ dccqdtw.mobifone.vn dưới hình thức thi trắc nghiệm. Thí sinh không bị giới hạn số lượt thi, kết quả mỗi thí sinh tính theo bài thi đạt điểm cao nhất. Cuộc thi chia thành 4 tuần tranh tài. Mỗi tuần sẽ có hình thức giải thưởng riêng cho cá nhân có thành tích xuất sắc nhất và các tập thể có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực.

Châu Linh Châu Linh
#Đảng #Đại hội XIV #tuổi trẻ #nghị quyết #đổi mới #giá trị cốt lõi #hành động

