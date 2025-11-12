Anh Lã Hữu Lập giữ chức Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND; Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Phiên trọng thể đại hội đã diễn ra với những nội dung chính như trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh lần thứ X; Công bố và trao quyết định chỉ định Uỷ viên Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, 15 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Lã Hữu Lập được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND đề nghị, nhiệm kỳ mới, Ban Thanh niên K01 cần triển khai hiệu quả, thực chất phong trào thi đua “Ba nhất”, phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…
“Xung kích đảm nhận khâu yếu, việc khó, việc mới, việc tồn đọng, đòi hỏi sức khỏe, sự sáng tạo của thanh niên; chủ động đăng ký, đảm nhận và nâng cao hàm lượng trí tuệ và tính bền vững của các công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn của đơn vị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”, Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.
Tuổi trẻ K01 cần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng và góp phần xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở, triển khai hiệu quả Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong các tổ chức Đoàn trực thuộc…
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Đoàn các cấp của K01 đã xây dựng và đảm nhiệm 57 công trình, phần việc thanh niên, trong đó phần việc xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị chiếm 65%; phần việc xây dựng nếp sống, chấp hành điều lệnh chiếm 20%; phần việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan đơn vị và khu vực đóng quân chiếm 15%. Tiêu biểu là các công trình “Trạm gác thanh niên”,"Trạm kiểm tra an ninh thanh niên", “Tổ tuần tra thanh niên”, “Tổ dẫn khách thanh niên”, “Tổ tiêu binh” “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì môi trường, cảnh quan, đơn vị”…