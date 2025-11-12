Anh Lã Hữu Lập giữ chức Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

TPO - Sáng 12/11, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Lã Hữu Lập được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND; Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đại biểu làm lễ chào cờ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn tới Đại hội. Ảnh: Châu Linh

Phiên trọng thể đại hội đã diễn ra với những nội dung chính như trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh lần thứ X; Công bố và trao quyết định chỉ định Uỷ viên Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, 15 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Lã Hữu Lập được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND đề nghị, nhiệm kỳ mới, Ban Thanh niên K01 cần triển khai hiệu quả, thực chất phong trào thi đua “Ba nhất”, phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

“Xung kích đảm nhận khâu yếu, việc khó, việc mới, việc tồn đọng, đòi hỏi sức khỏe, sự sáng tạo của thanh niên; chủ động đăng ký, đảm nhận và nâng cao hàm lượng trí tuệ và tính bền vững của các công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn của đơn vị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”, Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Tuổi trẻ K01 cần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng và góp phần xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở, triển khai hiệu quả Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong các tổ chức Đoàn trực thuộc…

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND và Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên K01 khóa mới.