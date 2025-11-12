Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Anh Lã Hữu Lập giữ chức Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 12/11, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Lã Hữu Lập được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND; Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

z7215473215945-ea58d5001b36f3269d512b58b86b608f.jpg
Đại biểu làm lễ chào cờ.
z7215473371679-7397e4fe402c9e8f8e8830df60cf8d68.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn tới Đại hội. Ảnh: Châu Linh

Phiên trọng thể đại hội đã diễn ra với những nội dung chính như trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh lần thứ X; Công bố và trao quyết định chỉ định Uỷ viên Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, 15 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Lã Hữu Lập được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z7215473047915-7911c8de3dcf4fa4e24cfc1536c91bc3.jpg
Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND đề nghị, nhiệm kỳ mới, Ban Thanh niên K01 cần triển khai hiệu quả, thực chất phong trào thi đua “Ba nhất”, phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

“Xung kích đảm nhận khâu yếu, việc khó, việc mới, việc tồn đọng, đòi hỏi sức khỏe, sự sáng tạo của thanh niên; chủ động đăng ký, đảm nhận và nâng cao hàm lượng trí tuệ và tính bền vững của các công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn của đơn vị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”, Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Tuổi trẻ K01 cần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng và góp phần xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở, triển khai hiệu quả Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong các tổ chức Đoàn trực thuộc…

z7215473133235-a7761a388890697aec307492a851d8ca.jpg
Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND và Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên K01 khóa mới.
z7215473004921-caa3975b136f89f4e77e59238cdb5280.jpg

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Đoàn các cấp của K01 đã xây dựng và đảm nhiệm 57 công trình, phần việc thanh niên, trong đó phần việc xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị chiếm 65%; phần việc xây dựng nếp sống, chấp hành điều lệnh chiếm 20%; phần việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan đơn vị và khu vực đóng quân chiếm 15%. Tiêu biểu là các công trình “Trạm gác thanh niên”,"Trạm kiểm tra an ninh thanh niên", “Tổ tuần tra thanh niên”, “Tổ dẫn khách thanh niên”, “Tổ tiêu binh” “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì môi trường, cảnh quan, đơn vị”…

Châu Linh Châu Linh
#Lã Huy Lộc #Bộ Tư lệnh Cảnh vệ #Đại hội Đoàn #Thanh niên #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục