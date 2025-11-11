Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong trong chuyển đổi số, khát vọng cống hiến vì quê hương Kinh Bắc

TPO - Trước thềm nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng chia sẻ cùng PV Tiền Phong về những dấu ấn, định hướng và khát vọng của thế hệ trẻ Kinh Bắc trên hành trình góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, hiện đại.

Xung kích tham gia giải quyết những vấn đề lớn của địa phương

Đồng chí có thể cho biết những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ vừa qua?

Anh Trần Văn Đăng: Nhiệm kỳ vừa qua là một hành trình rực rỡ của tuổi trẻ Bắc Ninh. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương và niềm tin yêu của toàn xã hội, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần xung kích, tiên phong và gương mẫu; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Những dấu ấn nổi bật có thể kể đến, đó là đổi mới sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng. Chúng tôi đã linh hoạt kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, chủ động “chiếm lĩnh” không gian mạng với các sản phẩm truyền thông độc đáo, các hội thi trực tuyến sôi nổi và mô hình ý nghĩa “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Những hoạt động này đã bồi đắp vững chắc bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi trong kỷ nguyên số.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” lan tỏa mạnh mẽ. Đây tiếp tục là điểm sáng tự hào. Toàn tỉnh đã thu hút trên 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị đóng góp trên 37 tỉ đồng. Đặc biệt, tuổi trẻ Bắc Ninh đã tiên phong mạnh mẽ trong chuyển đổi số và cải cách hành chính – khẳng định tinh thần xung kích của thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Tổ chức Đoàn vững mạnh và phát triển sâu rộng. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 58.000 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng kết nạp gần 6.000 đoàn viên ưu tú. Chúng tôi cũng đã thành lập mới 30 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, mở rộng đáng kể ảnh hưởng và uy tín của tổ chức Đoàn trong thanh niên.

Tổ chức Đoàn ở Bắc Ninh thu hút các bạn trẻ tham gia.

Tuổi trẻ Bắc Ninh đã tiên phong, xung kích tham gia giải quyết những vấn đề lớn của tỉnh như thế nào, thưa đồng chí?

Anh Trần Văn Đăng: Tuổi trẻ Bắc Ninh luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm lịch sử của mình trong sự phát triển chung của tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đã tập trung phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo ở ba trụ cột trọng tâm.

Thứ nhất, tiên phong kiến tạo trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh đã đi đầu trong ứng dụng công nghệ, triển khai thành công chương trình “300 ngày làm chữ ký số công cộng”. Trong những ngày đầu ra quân, chúng tôi đã hoàn thành gần 400.000 chữ ký số được cài đặt. Chúng tôi đã thành lập 2.762 tổ công nghệ số cộng đồng, đảm bảo 100% đoàn xã, phường có đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại bộ phận một cửa, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh đi đầu trong chuyển đổi số.

Thứ hai, xung kích xây dựng kinh tế – xã hội, nông thôn mới và đô thị văn minh. Tuổi trẻ Bắc Ninh đã đảm nhận hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên. Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như “Tuyến đường thanh niên Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, “Tổ dân phố thông minh”, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại.

Thứ ba, tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp và lan tỏa an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ 258 dự án khởi nghiệp với tổng giá trị hơn 212 tỉ đồng. Chúng tôi cũng triển khai hàng loạt hoạt động nhân ái, hỗ trợ thanh niên yếu thế, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội và tình nguyện vì cộng đồng.

Mô hình khởi nghiệp của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã làm gì để xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần cống hiến, thưa đồng chí?

Anh Trần Văn Đăng: Qua từng giai đoạn phát triển, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh luôn tự hào là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, là môi trường lý tưởng để mỗi bạn trẻ rèn luyện và cống hiến.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho các bạn trẻ.

Trước hết, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, giúp thanh niên kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Song song đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường xây dựng lớp thanh niên không chỉ có trình độ, năng lực mà còn có bản lĩnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực tiên phong như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích trong xây dựng đô thị văn minh, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Kinh Bắc trong kỷ nguyên số. Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo vượt trội; phải biết làm việc khoa học, không ngừng trau dồi tri thức, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tiễn – sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu hóa một cách tự tin và đầy tự hào.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích trong xây dựng đô thị văn minh, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Kinh Bắc trong kỷ nguyên số.

Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp phát triển mạnh. Vậy Tỉnh Đoàn Bắc Ninh có giải pháp gì để tập hợp, thu hút thanh niên công nhân tham gia tổ chức Đoàn, Hội?

Anh Trần Văn Đăng: Đúng vậy, Bắc Ninh tự hào là một trong những tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, nơi lực lượng thanh niên công nhân chiếm tỷ lệ lớn và đóng vai trò huyết mạch trong sự phát triển của địa phương. Nhận thức rõ điều đó, chúng tôi tập trung vào ba nhóm giải pháp đột phá.

Thứ nhất, đưa tổ chức về sát cơ sở, gần gũi công nhân. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã đổi mới mô hình hoạt động, thành lập mới 30 tổ chức Đoàn, Hội ngay tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, giúp tổ chức gần hơn với nơi làm việc, sinh hoạt của công nhân, tạo cầu nối vững chắc.

Đưa tổ chức Đoàn về sát cơ sở, gần gũi công nhân.

Thứ hai, kiến tạo sân chơi, hoạt động thiết thực, hấp dẫn. Chúng tôi không ngừng mở các lớp tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, tổ chức thành công “Ngày hội thanh niên công nhân” và nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại khu nhà trọ, khu công nghiệp. Các giải thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ sở thích cũng được duy trì thường xuyên, tạo môi trường kết nối, giải trí lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân.

Thứ ba, xây dựng cơ chế và nguồn lực bền vững. Đoàn chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn đến năm 2030. Điều này nhằm hình thành hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong khu vực đặc thù này, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Các hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Đồng chí có thể chia sẻ những mục tiêu, định hướng và các khâu đột phá của tuổi trẻ Bắc Ninh trong nhiệm kỳ 2025–2030?

Anh Trần Văn Đăng: Bước vào nhiệm kỳ mới đầy triển vọng, trong bối cảnh Bắc Ninh hợp nhất và phát triển với quy mô lớn hơn, tuổi trẻ toàn tỉnh xác định rõ những mục tiêu, định hướng và khâu đột phá chiến lược. Tất cả nhằm hướng tới xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và Nhân dân xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Chúng tôi hướng đến kiến tạo một thế hệ thanh niên “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, làm chủ khoa học – công nghệ, tiên phong vững vàng trong hội nhập quốc tế.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Ba khâu đột phá chiến lược, đó là: Đột phá trong chuyển đổi số toàn diện công tác Đoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản lý đoàn viên, tuyên truyền và điều hành, làm cho tổ chức Đoàn gần gũi, hấp dẫn hơn với thanh niên.

Đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao: bồi dưỡng kỹ năng, tri thức, bản lĩnh chính trị và năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào.

Đột phá trong mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt tại khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, vùng tôn giáo và địa bàn đặc thù – để mọi thanh niên đều được tiếp cận, tham gia và phát huy vai trò của mình trong tổ chức Đoàn.

Tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào, góp phần xây dựng quê hương Kinh Bắc trở thành điểm sáng trong hành trình phát triển của đất nước.

