Lá đơn nhập ngũ của hai anh em ruột ở Bắc Ninh khiến nhiều người rưng rưng

TPO - Câu chuyện hai anh em ruột Đỗ Đường Nhất và Đỗ Đường Thứ ở phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ khiến nhiều người xúc động.

Hai anh em ruột Đỗ Đường Nhất và Đỗ Đường Thứ viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

﻿Video: Nguyễn Thắng

Tuổi trẻ không chỉ để mơ ước, còn để dấn thân

Chiều mùa thu yên ả ở tổ dân phố Phượng Khê, phường Phượng Sơn (Bắc Ninh). Mặt trời đã ngả bóng xuống triền núi thấp phía xa, nắng như mật ong trải mềm trên những vườn vải thiều. Căn nhà của gia đình chị Trần Thị Lan ấm áp hơn bởi có khách đến thăm. Họ không phải người thân quen, mà là cán bộ địa phương và bà con lối xóm đến động viên hai con trai của chị Lan cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, một chuyện hiếm thấy ở địa phương nhiều năm qua.

Đỗ Đường Nhất là anh trai, sinh năm 2004, tính tình hiền lành, ít nói. Đỗ Đường Thứ là em trai, sinh năm 2007, rắn rỏi, lanh lợi. Hai anh em sinh ra trong gia đình lao động thuần nông, bố mẹ quanh năm gắn bó vườn đồi. Từ nhỏ, Nhất và Thứ đã quen với cuộc sống tự lập, sớm biết phụ giúp gia đình. Sự trưởng thành của hai anh em đến từ những trải nghiệm cuộc sống giản dị nhưng đầy trách nhiệm.

Đỗ Đường Nhất (áo đen) và em trai là Đỗ Đường Thứ cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hỏi Nhất về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cậu thanh niên 21 tuổi chỉ mỉm cười chân thành: “Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và cũng là nghĩa tình với Tổ quốc. Em đi để rèn luyện bản thân, để sống có ích.”

Nhất vừa tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa Hà Nội, từng dự định học tiếp lên đại học, nhưng sau khi suy nghĩ, em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Nhất, đi bộ đội không phải là bỏ dở tương lai, mà là chọn một con đường khác để trưởng thành hơn.

Nhất kể, trong nhà, bố mẹ là người dạy hai anh em sống có trách nhiệm. Bố mẹ bảo thanh niên là phải có khát vọng, nhưng trước hết phải biết sống tử tế, biết làm việc có ích cho xã hội.

Đỗ Đường Nhất tạm gác ý định học lên đại học để xung phong đi bộ đội.

Đỗ Đường Thứ vốn đang làm nghề sửa xe đạp điện tại một cửa hàng trong tỉnh Bắc Ninh. Khi nghe anh trai nói về ý định nhập ngũ, Thứ suy nghĩ rất nhanh: “Em cùng viết đơn tình nguyện đi bộ đội với anh trai vì cũng muốn phục vụ Tổ quốc và hoàn thành trách nhiệm. Hơn nữa, thanh niên là phải dám bước vào thử thách.”

Vậy là hai anh em ruột Đỗ Đường Nhất và Đỗ Đường Thứ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Không do dự, không khẩu hiệu lớn lao, họ quyết định khoác lên mình màu áo lính xuất phát từ suy nghĩ giản dị: Tuổi trẻ phải biết sống có trách nhiệm với Tổ quốc.

Cống hiến khi Tổ quốc cần

Ở phường Phượng Sơn, câu chuyện của Nhất và Thứ đang được nhiều người trẻ nhắc đến như một biểu hiện đẹp của tinh thần yêu nước trong thời bình. Chọn khoác lên mình màu áo lính, chọn bước vào quân ngũ, đó cũng là cách một người trẻ thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm với đất nước.

Anh Đỗ Trường Sơn – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phượng Sơn cho biết, đến thời điểm này, Ban Chỉ huy Quân sự phường Phượng Sơn đã nhận 25 lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đó, trường hợp hai anh em ruột cùng viết đơn như Nhất và Thứ là đặc biệt nhất, khiến nhiều người xúc động.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của hai em Đỗ Đường Nhất và Đỗ Đường Thứ. Các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là tấm gương lan tỏa tinh thần yêu nước trong thanh niên địa phương,” anh Sơn khẳng định.

Bố mẹ ủng hộ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của hai anh em Đỗ Đường Nhất và Đỗ Đường Thứ

Buổi tối trước khi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, cả Nhất và Thứ đã gọi điện trao đổi với bố mẹ. Chị Trần Thị Lan – mẹ của Nhất và Thứ không quên được cảm xúc khi ấy: “Hai con nói, chúng con viết đơn tình nguyện nhập ngũ là mong muốn phục vụ Tổ quốc và rèn luyện bản thân”.

Người mẹ xúc động lấy tay khẽ lau nước mắt. Chị chỉ dặn các con một câu giản dị: “Đi thì đi cho tốt, tập thì tập cho nghiêm, tuổi trẻ phải có trách nhiệm với Tổ quốc.”

Hàng xóm nghe chuyện cũng bất ngờ. Có người khen, có người trầm trồ, có người xúc động. Chuyện hai anh em cùng tình nguyện đi bộ đội không phải nơi nào cũng có. Điều đó không chỉ nói về trách nhiệm công dân, mà còn là văn hóa truyền thống của gia đình, là sự tử tế được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất.

Khi nghe anh trai trao đổi về việc tình nguyện nhập ngũ, Đỗ Đường Thứ xung phong đi bộ đội cùng anh.

Đứng trước hiên nhà, ánh chiều tà nhuộm vàng đôi vai rắn rỏi của hai chàng trai trẻ. Hỏi hai em Nhất và Thứ cảm xúc khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhất chỉ cười: “Tuổi trẻ đôi khi dám đi con đường mình chọn và cống hiến khi Tổ quốc cần”. Còn Thứ nói ngắn gọn: “Đi lính là kỷ luật mà kỷ luật là sức mạnh. Em muốn sống có tổ chức, có ý chí hơn.”