Nữ cử nhân luật, kỹ sư ở TPHCM xung phong tình nguyện nhập ngũ

TPO - Tinh thần xung kích, tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ TPHCM rất mạnh mẽ, khi có nhiều thanh niên tài, sắc vừa tốt nghiệp đại học, liền đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi (TPHCM) cho biết, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 28 xã, phường, địa bàn quản lý đạt kết quả cao.

Hiện nay, các địa phương hoàn thành công tác xét duyệt, bình cử công khai, dân chủ cho hơn 35.000 công dân tuổi từ 18-27, đồng thời tổ chức khám sơ tuyển về sức khỏe. Tinh thần xung kích, tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ TPHCM rất mạnh mẽ với hàng trăm trường hợp viết đơn tình nguyện, trong đó có nhiều cử nhân, kỹ sư.

Vừa tốt nghiệp, nhận bằng cử nhân Luật của Đại học Luật TPHCM, nữ thanh niên Phùng Minh Thư, sinh năm 2003, ở khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi, đã viết đơn xung phong nhập ngũ năm 2026. Tinh thần của Thư thể hiện tình yêu Tổ quốc và nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ.

Phát huy tinh thần của lớp thanh niên xung phong trước đó, Minh Thư chia sẻ: “Tuổi trẻ cần có những trải nghiệm, thử thách và cống hiến. Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, góp sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phùng Minh Thư tình nguyện nhập ngũ năm 2026

Nguyện vọng chính đáng và tinh thần nhiệt huyết của mình, Minh Thư là tấm gương khích lệ các bạn trẻ trên địa bàn tiếp nối truyền thống quê hương, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng.

Cũng như Minh Thư, thanh niên Phạm Mạnh Hùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này vì muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình trước những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước.

Hùng sinh năm 1999, nhận bằng kỹ sư ngành Công nghệ ô tô, dù đã lập gia đình và hiện có con nhỏ 2 tuổi, chàng trai vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm, viết đơn xung phong lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Vợ con và gia đình của Hùng luôn động viên, ủng hộ quyết định của anh, coi đây là niềm tự hào chung của gia đình.

Gia đình Hùng hiện có em trai là Phạm Đức Minh, sinh năm 2005, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội Trinh sát, PKTV 2 - Phú Lợi. Tiếp nối truyền thống, Hùng mong muốn được góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định lý tưởng, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Kỹ sư Phạm Mạnh Hùng tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Tôi hiểu rằng việc tham gia quân ngũ là trách nhiệm, cũng là niềm vinh dự của mỗi thanh niên. Tôi nhận thấy sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước là vô cùng cao đẹp và lớn lao, từ đó thôi thúc tôi quyết định góp một phần nhỏ công sức của mình. Bản thân mong muốn được rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội và góp phần giữ gìn bình yên của đất nước”- Hùng chia sẻ.

Là một trong những công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ đầu tiên, thanh niên Phan Thanh An, sinh năm 2002, khu phố Hiệp An 6, phường Phú An chia sẻ: “Tôi vừa tốt nghiệp, nhận bằng kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật điện của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Với chuyên ngành được đào tạo, tôi được nhiều nơi sẵn sàng nhận vào làm việc, nhưng bản thân đã xin gia đình để thực hiện ước mơ nhập ngũ, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với đất nước”.