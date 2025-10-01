Phân hóa, cô lập thông tin tiêu cực trên mạng xã hội

TP - Chúng ta cần chuyển hướng sự tập trung, chú ý của dư luận tại cùng thời điểm vào những thông tin tích cực; phân hóa và cô lập những nhóm thông tin tiêu cực. Đây chính là “lấy xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo môi trường phát triển nội dung thông tin tốt nhằm bao trùm và lấn át nội dung thông tin tiêu cực trên không gian mạng.

Đó là lập luận của Tô Nguyễn Hoàng Anh (SN 1999) - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, trong tác phẩm “Cảnh giác với thủ đoạn chuyển hóa nhận thức thế hệ trẻ của các thế lực thù địch thông qua nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng”, tại Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025.

Kích động tư tưởng phân biệt vùng miền

Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tik Tok, Instagram… không khó để bắt gặp những bài viết, những bình luận mang tính kì thị, phân biệt vùng miền. Việc phân biệt vùng miền thành thị với nông thôn, sự khác biệt văn hóa giữa các miền Bắc - Trung - Nam lại trở thành mục tiêu mỉa mai, kì thị trong một bộ phận những người dùng không gian mạng. Đây là một vấn đề không mới, nhưng do sự phát triển của thời đại số hóa, nó lại trở thành trào lưu “độc hại” của không ít người sử dụng mạng xã hội, mà đáng buồn hơn là trong đó có nhiều bạn trẻ.

Sự phân biệt vùng miền mà một số bạn trẻ xem như là trào lưu này không chỉ dừng lại ở việc mỉa mai, châm chọc bằng những ngôn từ miệt thị mà còn dẫn tới việc công kích nhau, từ không gian mạng đến ngoài đời sống. Bắt nguồn từ việc so sánh phong tục, tập quán, sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hay để tăng tương tác, việc so sánh này ngày càng trở nên lệch lạc và lệch chuẩn. Đáng buồn thay, trào lưu độc hại này lại ngày càng lan rộng trên nhiều nền tảng mạng xã hội theo chiều hướng kích động.

Khi các cụm từ có ý mỉa mai, miệt thị, phân biệt vùng miền xuất hiện, với lòng tự hào và tự tôn dân tộc của mỗi người, nhiều người sẽ chọn cách tranh cãi lại với những bình luận đó mà không ý thức được rằng, việc làm này không chỉ phản ánh ý thức ứng xử trên mạng xã hội của mình, mà còn khiến các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ cộng đồng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những nội dung kì thị, phân biệt vùng miền trên các nền tảng mạng xã hội, những phần tử cơ hội lợi dụng sự lan tỏa thông tin nhanh chóng của internet để tung tin xuyên tạc về đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó tiếp tục đánh sâu vào tâm lý những người dùng có suy nghĩ lệch lạc, lệch chuẩn tạo thành tâm lý ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết vùng miền, đoàn kết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân ta.

Ngoài trào lưu “phân biệt vùng miền”, trên mạng xã hội, thời gian gần đây giới trẻ lại có trào lưu thần tượng những người có hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn trên mạng xã hội. Nếu như trước kia, chúng ta luôn tôn vinh những vị anh hùng dân tộc, anh hùng trong lao động, sản xuất, chiến đấu… thì ngày nay, một bộ phận thanh niên lại đang thần tượng những cá nhân khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm làm lệch lạc nhận thức, lối sống của thế hệ trẻ.

Tác giả Hoàng Anh tham gia kiểm tra, đánh giá học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Điều này khiến các thế lực thù địch lợi dụng để tiêm nhiễm cho giới trẻ lối sống ích kỷ, thực dụng, tôn sùng văn hóa ngoại lai lệch lạc, lệch chuẩn, khiến giới trẻ bị tha hóa, dần dần hình thành nên lối sống dị biệt, thích hưởng thụ, chạy theo vật chất, coi nhẹ các giá trị tinh thần, đi ngược với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là những biểu hiện đáng lo ngại của sự lệch lạc về nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Rõ ràng, giới trẻ đang chịu tác động không nhỏ từ những thông tin trên mạng xã hội và rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Sự lệch chuẩn thần tượng đó có thể dẫn đến những hành động cổ súy cho tư duy cực đoan, định hướng sai lầm trong phát triển nhân cách, gây ra những nguy hại khó lường.

Chính sự năng động, sáng tạo và nhạy bén với khoa học công nghệ hiện đại của thế hệ trẻ, đã khiến các thế lực thù địch lợi dụng để xâm nhập, móc nối, truyền bá, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên. Mục đích của chúng là làm lệch lạc tư tưởng, suy nghĩ của giới trẻ, đặc biệt là những thanh niên có tư tưởng kì thị, phân biệt vùng miền, chạy theo những trào lưu độc hại trên không gian mạng để tuyên truyền những nội dung phản động, thông tin sai lệch, xuyên tạc. Từ đó tạo dư luận, hướng thanh niên lôi kéo, kích động nhau trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội.

Từ những trào lưu độc hại, lệch chuẩn trên không gian mạng của một bộ phận thế hệ trẻ, các thế lực thù địch đã lợi dụng để tiêm nhiễm vào họ những tư tưởng lệch lạc với mục đích tạo nên lớp thế hệ trẻ “chán lịch sử”, xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chuyển hóa thế hệ này theo con đường “phản cách mạng”.

Khi thế hệ trẻ trở nên “mất gốc” với kiến thức lịch sử, chúng sẽ xuyên tạc lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu làm cho thanh niên có tư tưởng “khô Đoàn, nhạt Đảng”, từ đó tạo ra sự hoài nghi, dao động về bản lĩnh, mục tiêu, lý tưởng dẫn tới suy thoái về đạo đức, lối sống và dẫn đến “tự chuyển hóa”.

“Cô lập” thông tin tiêu cực

Các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội đã và đang lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Điều này khiến công tác quản lý thông tin trên mạng, định hướng dư luận ở nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì thế, việc quản lý có hiệu quả không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng nhằm hạn chế sự xuất hiện tràn lan của các tin giả, tin xấu độc, những trào lưu phi văn hóa, đồng thời cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng.

Thanh niên Việt Nam vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; luôn tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

﻿ Ảnh minh họa: Trọng Tài

Việc đấu tranh với các nội dung xấu độc, quan điểm sai trái trong xã hội và trên không gian mạng, trước hết người dùng phải có ý thức chuẩn mực, đi đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không bị dao động bởi những trào lưu lệch chuẩn trên không gian mạng. Muốn đấu tranh có hiệu quả, cần bắt đầu từ công tác giáo dục, bồi dưỡng, củng cố các giá trị cho thế hệ trẻ trên nền tảng đạo đức cách mạng, sức mạnh văn hóa, truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa tiến bộ của nhân loại để làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thể lực thù địch.

Với tổ chức Đoàn, cần cung cấp kịp thời những thông tin chính thống, khoa học giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng đắn, không ngừng nâng cao cảnh giác và nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên để chống phá cách mạng Việt Nam, giúp thanh niên thấy được nhiệm vụ nhận diện, phê phán các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” là một công việc thường xuyên, lâu dài và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Có thể thấy, trong những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Đối với môi trường trên không gian mạng, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục lan tỏa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, để đẩy lùi thông tin xấu trong bối cảnh thông tin diễn biến nhanh và mạnh mỗi ngày. Từ đó tạo nên thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh vững vàng trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin độc hại của các thế lực thù địch.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực thù địch.