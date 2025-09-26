Nâng cao 'sức đề kháng' cho người trẻ trên môi trường mạng xã hội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - "Từ Mùa xuân Ả Rập đến tình hình bất ổn gần đây ở Indonesia và Nepal: Vai trò, sự tham gia của thanh niên, sinh viên và tác động, ảnh hưởng của các yếu tố truyền thông, mạng xã hội”, là chuyên đề được chia sẻ tại Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý III, năm 2025.

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý III năm 2025.

Dự hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

tp-thongtindoingoai3.jpg
Cán bộ các ban, đơn vị T.Ư Đoàn tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng
tp-thongtindoingoai.jpg

Tại hội nghị, lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị T.Ư Đoàn đã được chia sẻ, cung cấp thông tin và nâng cao kiến thức đối ngoại; lắng nghe, trao đổi về chuyên đề “Từ Mùa xuân Ả Rập đến tình hình bất ổn gần đây ở Indonesia và Nepal: Vai trò, sự tham gia của thanh niên, sinh viên và tác động, ảnh hưởng của các yếu tố truyền thông, mạng xã hội”.

tp-thongtindoingoai4.jpg

Trình bày chuyên đề tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã thông tin những biến động chính trị - xã hội sâu sắc từ sự kiện Mùa xuân Ả Rập đến tình hình bất ổn gần đây ở Indonesia và Nepal; phân tích làm rõ vai trò trung tâm của thanh niên và sức mạnh khuếch đại của mạng xã hội.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh lưu ý, thanh niên không chỉ là người thừa kế tương lai mà còn là người kiến tạo hiện tại. Mạng xã hội là “con dao hai lưỡi”, giúp lan tỏa thông điệp và kết nối cộng đồng rộng rãi, đồng thời là nơi đầy rủi ro, phát tán tin giả, các thông tin bị bóp méo.

Từ những câu chuyện quốc tế, theo ông Oanh, chúng ta có thể rút ra những bài học về công tác quản lý, định hướng xã hội để phát huy sức trẻ một cách tích cực và có trách nhiệm.

Trong đó, lắng nghe, đối thoại là chìa khóa của sự ổn định, cần thiết tạo ra các kênh đối thoại thực chất, nơi người trẻ có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến một cách xây dựng; chính quyền không ngừng hoàn thiện hệ thống và củng cố niềm tin bằng hành động thực tế. Đồng thời, cần tập trung nâng cao “sức đề kháng” để người dân, giới trẻ nhận diện thông tin, có tư duy phản biện và sử dụng mạng xã hội trách nhiệm.

tp-thongtindoingoai01.jpg
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh chia sẻ chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Khép lại phần chia sẻ, ông Oanh nhấn mạnh, sự nhiệt huyết, sáng tạo và mong muốn cống hiến của thanh niên là một nguồn tài nguyên vô giá. Thay vì xem đó là một nguy cơ, chúng ta cần tạo ra những "dòng chảy" để nguồn năng lượng đó được phát huy một cách tích cực.

Tổ chức như Đoàn - Hội và các cơ quan chính quyền cần đóng vai trò là cầu nối, tạo ra các diễn đàn, các dự án xã hội, các cuộc thi đổi mới sáng tạo để thanh niên có thể tham gia, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

tp-thongtindoingoai5.jpg
Thay mặt Ban Tổ chức, anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn tặng hoa, cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
