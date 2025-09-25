Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Lào Cai gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Thành Đạt
TPO - Ngày 25/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Ngày hội Thanh niên với các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc năm 2025, thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên tham gia.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống, do học sinh biểu diễn trong trang phục dân tộc.

Phát biểu khai mạc, anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai nhấn mạnh, Lào Cailà nơi hội tụ 34 dân tộc anh em với kho tàng văn hóa phong phú. Những năm qua, tuổi trẻ trong tỉnh đã góp phần bảo tồn văn hóa qua các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, phục dựng và quảng bá lễ hội; đồng thời khởi nghiệp từ dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, ẩm thực, du lịch cộng đồng hay tận dụng mạng xã hội để quảng bá bản sắc ra cả nước và quốc tế.

10193.jpg
Anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai﻿ phát biểu tại chương trình.

Tuy vậy, theo anh Linh, vẫn còn một bộ phận bạn trẻ thờ ơ với di sản, trong khi nhiều phong tục, nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Ngày hội vì thế vừa là dịp giao lưu, vừa nhắc nhở đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị quê hương. "Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tin tưởng, với nhiệt huyết và sự sáng tạo của tuổi trẻ, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, công cuộc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc sẽ ngày càng phát triển, trở thành nguồn lực bền vững cho tỉnh", anh Linh nói.

10116.jpg
10190.jpg
Tỉnh Đoàn Lào Cai trao quà và giải thưởng cho các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, CLB Giữ gìn bản sắc dân tộc của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái được giới thiệu. CLB được thành lập từ năm học 2021 - 2022, với 100% học sinh của trường tham gia, nhằm gìn giữ tiếng mẹ đẻ, phát huy nét đẹp văn hóa và tạo không gian giao lưu, phát triển năng khiếu cho học sinh.

10158.jpg
Em Hoàng Diệu Hằng, đại diện CLB Giữ gìn bản sắc dân tộc của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái phát biểu tại chương trình.

Đại diện CLB cam kết sẽ duy trì sinh hoạt thường xuyên, tổ chức nhiều hoạt động sưu tầm, giới thiệu phong tục tập quán, khuyến khích các thành viên mặc trang phục truyền thống trong những dịp quan trọng, đồng thời trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc trong toàn trường.

10165.jpg
10174.jpg
10137.jpg
10130.jpg
Các phần thi của học sinh.

Tiếp nối là các phần thi văn hóa, thể thao như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, trình diễn trang phục dân tộc… Cuối phần thi, các đội thi và học sinh xuất sắc được Tỉnh Đoàn trao giải thưởng.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Lào Cai trao 12 suất học bổng (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái hiện có 421 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa như Tày, Dao, Mông, Nùng, Cao Lan, Phù Lá, Ngái, Cờ Lao, Bố Y, Tu Dí…

Thành Đạt
#giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc #tuổi trẻ Lào Cai #hoạt động truyền thống dân tộc #bảo tồn văn hóa dân tộc #câu lạc bộ dân ca dân vũ #lễ hội truyền thống #nghề thủ công truyền thống #phát huy văn hóa dân tộc #giao lưu văn hóa dân tộc #quảng bá văn hóa Việt Nam #Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái #Tỉnh Đoàn Lào Cai

