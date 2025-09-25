Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mùa trăng tròn yêu thương cho trẻ vùng cao

Ngọc Tú

TPO - Ngoài các phần quà được trao tặng, các em nhỏ vùng cao còn được tham gia giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; phá cỗ Trung thu truyền thống, tham gia các tiết mục văn nghệ vui tươi.

tp-553325924-1144089414544359-1694035457328815262-n.jpg
Đêm 24/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Hợp (xã Tam Thái, Nghệ An) Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An﻿ đã phối hợp cùng Đoàn các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Tổng đội Thanh niên xung phong 9 tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm﻿” với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ﻿”.
tp-552623345-1144089347877699-2711146820768337394-n.jpg
Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã Tam thái, Tổng đội TNXP 9, thầy cô giáo và hơn 500 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Hợp.
tp-550351637-1144089271211040-7214837993328998198-n.jpg
Tại chương trình, Tỉnh Đoàn - Hội đồng đội tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 200 thùng sữa, 1000 suất quà trị giá hơn 180 triệu đồng.
tp-554413419-1144089537877680-3418402243337557010-n.jpg
Đây là nguồn động viên﻿ góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em thiếu nhi vùng cao vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.
tp-552581169-1144089404544360-1584619406777902869-n.jpg
Ngoài các phần quà, bánh kẹo, các em nhỏ còn được tham gia giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; phá cỗ Trung thu truyền thống, hòa mình vào các tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc.
tp-553698661-1144089484544352-3217132165979339576-n.jpg
Các em nhỏ vui sướng khi nhận được những phần quà ý nghĩa.
tp-553236910-1144089571211010-4435121967375564434-n.jpg
tp-553220691-1144089337877700-1289976521859307337-n.jpg
Chương trình đã để lại nhiều khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ trong mùa trăng tròn yêu thương với các em xã biên giới Tam Thái (Nghệ An).
tp-553576489-1144014134551887-1454716157324024728-n.jpg
Trước đó vào chiều 24/9, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đoàn xã Tương Dương và Chi đoàn Sở Tài chính Nghệ An tổ chức chương trình Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ với chủ đề “Gói trăng trao em﻿”.
tp-552408402-1144014117885222-5455475872315636303-n.jpg
Tại chương trình, Tỉnh Đoàn - Hội đồng đội tỉnh Nghệ An trao tặng 50 thùng sữa và 250 suất quà trị giá hơn 45 triệu đồng.
tp-553680755-1144014574551843-3406930496388004883-n.jpg
tp-553566991-1144014474551853-7144123215532701497-n.jpg
Chương trình đã góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia và những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao Tương Dương. Những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên của các em chính là minh chứng cho sự lan tỏa về tình yêu thương và tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tổ chức Đoàn - Đội các cấp.
Ngọc Tú
#Nghệ An #trung thu #Tỉnh Đoàn #đoàn viên #quà tặng #trao quà #trao quà đến các em miền núi #xã biên giới #học sinh #thiếu nhi #múa lân

