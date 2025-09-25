Mùa trăng tròn yêu thương cho trẻ vùng cao

TPO - Ngoài các phần quà được trao tặng, các em nhỏ vùng cao còn được tham gia giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; phá cỗ Trung thu truyền thống, tham gia các tiết mục văn nghệ vui tươi.
Chương trình đã để lại nhiều khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ trong mùa trăng tròn yêu thương với các em xã biên giới Tam Thái (Nghệ An).
Chương trình đã góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia và những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao Tương Dương. Những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên của các em chính là minh chứng cho sự lan tỏa về tình yêu thương và tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tổ chức Đoàn - Đội các cấp.