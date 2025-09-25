Mùa trăng tròn yêu thương cho trẻ vùng cao

TPO - Ngoài các phần quà được trao tặng, các em nhỏ vùng cao còn được tham gia giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; phá cỗ Trung thu truyền thống, tham gia các tiết mục văn nghệ vui tươi.