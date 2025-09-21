Phố Hàng Mã thành 'tọa độ sống ảo' hot nhất mùa Trung thu

TPO - Dù còn nửa tháng nữa mới đến Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rực rỡ như “thiên đường lễ hội”, tràn ngập đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi truyền thống... thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách đến vui chơi, check-in.