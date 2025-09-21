Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Phố Hàng Mã thành 'tọa độ sống ảo' hot nhất mùa Trung thu

Trọng Tài

TPO - Dù còn nửa tháng nữa mới đến Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rực rỡ như “thiên đường lễ hội”, tràn ngập đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi truyền thống... thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách đến vui chơi, check-in.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, giới trẻ háo hức check-in Tết Trung thu sớm.
tp-hm-5678.jpg
tp-hm-3.jpg
tp-hm-55.jpg
Những ngày này, phố Hàng Mã bừng sáng rực rỡ, ngập tràn sắc đỏ, vàng, xanh từ hàng ngàn chiếc đèn lồng treo kín dọc con phố, biến nơi đây thành điểm hẹn sôi động mùa Trung thu.
tp-hm-9.jpg
Thị trường Trung thu năm nay thêm phần sôi động khi nhiều tiểu thương tung ra sản phẩm thủ công độc đáo, vừa mới lạ vừa giữ trọn nét truyền thống. Những chiếc lồng đèn, đầu lân rực rỡ sắc màu trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng.
tp-hm-1.jpg
tp-hm-50.jpg
tp-hm-51.jpg
Những gian hàng nối tiếp nhau san sát, trưng bày đủ loại đồ chơi, từ đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, trống lắc tay truyền thống cho tới đèn LED nhấp nháy, mô hình hoạt hình hiện đại, tạo nên bức tranh Trung thu rực rỡ sắc màu.
tp-hm-22.jpg
tp-hm-24.jpg
Gian hàng nặn tò he truyền thống thu hút đông các bạn nhỏ tò mò, háo hức ghé thăm.
tp-hm.jpg
tp-hm-18.jpg
tp-hm-19.jpg
Cả khu phố biến thành thiên đường ánh sáng rực rỡ, thu hút đông đảo bạn trẻ đến vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
tp-hm-16.jpg
tp-hm-15.jpg
"Ở bất cứ vị trí nào cũng có thể chụp được ảnh đẹp và chất", một bạn trẻ chia sẻ.
tp-hm-13.jpg
tp-hm-12.jpg
tp-hm-4.jpg
tp-hm-20.jpg
Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới phố Hàng Mã để cảm nhận không khí mùa Trung thu truyền thống.
tp-hm-14.jpg
tp-hm-26.jpg
tp-hm-5.jpg
Khi những chiếc đèn lồng đồng loạt thắp sáng, sắc vàng dịu phủ kín con phố, nơi đây cũng có thể biến thành bối cảnh lý tưởng cho chụp ảnh cưới và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Trọng Tài
