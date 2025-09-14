Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Tuyên Quang rực sáng đèn Trung thu khổng lồ trong đêm hội

Trọng Tài Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Còn gần một tháng nữa mới tới Trung thu nhưng phố phường TP Tuyên Quang đã rực rỡ mô hình đèn Trung thu khổng lồ, tạo không gian văn hóa sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lung linh sắc màu đèn khổng lồ thắp sáng Lễ hội Thành Tuyên.
tp-tt-89.jpg

Lễ hội Thành Tuyên 2025 không chỉ là dịp để chiêm ngưỡng những mô hình đèn Trung thu khổng lồ, mà còn là cơ hội để du khách hòa mình vào không gian văn hóa, vui chơi và khám phá vẻ đẹp quê hương cách mạng Tuyên Quang.

tp-tt18.jpg
tp-tt17.jpg
tp-tt-10.jpg

Không chỉ đơn thuần là những chiếc đèn cá chép, đèn ông sao quen thuộc, người dân Tuyên Quang đã biến tấu thành những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện, một ý tưởng độc đáo, thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của người dân.

tp-tt14.jpg

Mỗi chiếc đèn thường có tổng chi phí gần 100 triệu đồng, phần thân xe khoảng 70 triệu đồng còn lại là chi phí để làm mới các mô hình mỗi năm. Mỗi chiếc đèn lồng lại biểu tượng riêng, thiết kế cầu kỳ với các kích cỡ khác nhau. Lấy cảm hứng, ý tưởng từ những nhân vật lịch sử, con giáp, nhà sàn... Tất cả đều thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của người dân xứ Tuyên

tp-tt-7.jpg

Những mô hình đèn Trung thu khổng lồ rực rỡ sắc màu thắp sáng phố phường Tuyên Quang trong đêm hội. Vào dịp cuối tuần, du khách và người dân chen kín các tuyến phố để chiêm ngưỡng những mô hình đèn khổng lồ lung linh sắc màu.

tp-tt13.jpg
tp-tt11.jpg
tp-tt2345.jpg

Rồng, phượng, lân, voi, ngựa, hổ, cá chép... được tái hiện sống động, với kích thước khổng lồ, ánh sáng rực rỡ

tp-tt12.jpg
tp-tt-233.jpg
tp-tt-15.jpg
Sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn Trung thu khổng lồ không chỉ thắp sáng phố phường, mà còn thắp lên niềm hân hoan trong lòng hàng vạn du khách và người dân.
tp-tt-8.jpg
tp-tt-5.jpg
tp-tt-4.jpg

Du khách và người dân hào hứng chiêm ngưỡng những chiếc đèn khổng lồ lung linh tại Lễ hội Thành Tuyên 2025.

tp-tq-4.jpg
tp-tt-2.jpg
tp-tq-1.jpg

Trong ánh sáng lung linh của hàng trăm mô hình đèn khổng lồ, Tuyên Quang như khoác lên mình chiếc áo huyền ảo, níu chân du khách trong đêm hội rộn ràng. Theo kế hoạch, Lễ hội Thành Tuyên năm 2025 sẽ có các hoạt động chính diễn ra từ ngày 3-5/10 (ngày 12 đến 14.8 Âm lịch). Nổi bật là chương trình khai mạc vào tối ngày 3/10 (ngày 12/8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Trọng Tài Trọng Tài
#Lễ hội Thành Tuyên #đèn Trung thu #đèn khổng lồ #du lịch Tuyên Quang #văn hóa lễ hội #đêm hội thành phố #mô hình đèn

Xem thêm

Cùng chuyên mục