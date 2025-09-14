Tuyên Quang rực sáng đèn Trung thu khổng lồ trong đêm hội

TPO - Còn gần một tháng nữa mới tới Trung thu nhưng phố phường TP Tuyên Quang đã rực rỡ mô hình đèn Trung thu khổng lồ, tạo không gian văn hóa sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lung linh sắc màu đèn khổng lồ thắp sáng Lễ hội Thành Tuyên.

Lễ hội Thành Tuyên 2025 không chỉ là dịp để chiêm ngưỡng những mô hình đèn Trung thu khổng lồ, mà còn là cơ hội để du khách hòa mình vào không gian văn hóa, vui chơi và khám phá vẻ đẹp quê hương cách mạng Tuyên Quang.

Không chỉ đơn thuần là những chiếc đèn cá chép, đèn ông sao quen thuộc, người dân Tuyên Quang đã biến tấu thành những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện, một ý tưởng độc đáo, thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của người dân.

Mỗi chiếc đèn thường có tổng chi phí gần 100 triệu đồng, phần thân xe khoảng 70 triệu đồng còn lại là chi phí để làm mới các mô hình mỗi năm. Mỗi chiếc đèn lồng lại biểu tượng riêng, thiết kế cầu kỳ với các kích cỡ khác nhau. Lấy cảm hứng, ý tưởng từ những nhân vật lịch sử, con giáp, nhà sàn... Tất cả đều thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của người dân xứ Tuyên

Những mô hình đèn Trung thu khổng lồ rực rỡ sắc màu thắp sáng phố phường Tuyên Quang trong đêm hội. Vào dịp cuối tuần, du khách và người dân chen kín các tuyến phố để chiêm ngưỡng những mô hình đèn khổng lồ lung linh sắc màu.

Rồng, phượng, lân, voi, ngựa, hổ, cá chép... được tái hiện sống động, với kích thước khổng lồ, ánh sáng rực rỡ

Sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn Trung thu khổng lồ không chỉ thắp sáng phố phường, mà còn thắp lên niềm hân hoan trong lòng hàng vạn du khách và người dân.

Du khách và người dân hào hứng chiêm ngưỡng những chiếc đèn khổng lồ lung linh tại Lễ hội Thành Tuyên 2025.

Trong ánh sáng lung linh của hàng trăm mô hình đèn khổng lồ, Tuyên Quang như khoác lên mình chiếc áo huyền ảo, níu chân du khách trong đêm hội rộn ràng. Theo kế hoạch, Lễ hội Thành Tuyên năm 2025 sẽ có các hoạt động chính diễn ra từ ngày 3-5/10 (ngày 12 đến 14.8 Âm lịch). Nổi bật là chương trình khai mạc vào tối ngày 3/10 (ngày 12/8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.