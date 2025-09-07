Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Du khách đổ về Y Tý, đắm chìm với ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc

Trọng Tài Trọng Tài
TPO - Vào mùa lúa chín, Y Tý khoác lên mình sắc vàng óng ả, trải dài trên những triền núi uốn lượn. Hương lúa mới quyện cùng sương sớm, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, níu chân bất kỳ ai đặt chân đến.

Bay trên mùa vàng Y Tý, huyền ảo giữa đại ngàn Tây Bắc.
tp-y-ty-30.jpg
Nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, Y Tý luôn được sương mù bao phủ quanh năm. Đặc biệt, mỗi khi đến mùa lúa chín, cả bản làng, núi đồi như khoác lên "tấm áo mới" bởi màu sắc vàng óng sáng bừng của những thửa ruộng bậc thang.
tp-y-ty-19.jpg
Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ, những dải ruộng bậc thang nối tiếp nhau như những nấc thang vươn lên trời xanh, đặc biệt rực rỡ vào mùa lúa chín tháng 9.
tp-y-ty-3.jpg

Ruộng bậc thang Y Tý vào mùa lúa chín, nhuộm vàng các sườn núi từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 hằng năm.

tp-y-ty-24.jpg
tp-y-ty-20.jpg
tp-y-ty-17.jpg

Ruộng bậc thang Y Tý vào mùa lúa chín, nhuộm vàng các sườn núi từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 hằng năm.

tp-y-ty-1.jpg

Y Tý vào mùa lúa chín luôn tràn ngập hương thơm lúa mới theo gió len lỏi trong từng ngóc ngách của bản làng.

tp-y-ty.jpg

Mùa vàng Y Tý ghi điểm trong mắt các tín đồ du lịch nhờ sự dịu dàng, trong trẻo và có phần rạng rỡ mà tạo hóa ban tặng cho nơi đây.

tp-y-ty-8.jpg
tp-y-ty-6.jpg
tp-y-ty-9.jpg

Đường đến Y Tý năm nay đã thuận lợi hơn rất nhiều trong việc di chuyển. Lúa ở đây cũng thường chín vàng sớm hơn các vùng khác nên được những bạn trẻ đam mê du lịch nô nức kéo đến săn hình.

tp-y-ty-12.jpg
tp-y-ty-11.jpg
tp-y-ty-15.jpg

Thu Hà cùng nhóm bạn của mình đã kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa vàng năm nay trong chuyến đi cuối tuần. Lúc này, Y Tý rạng rỡ như một bài thơ giữa muôn trùng núi đá khiến ai nấy cũng phải ngất ngây vì vẻ đẹp đất trời hội tụ.

tp-y-ty-2.jpg

Trong ánh nắng rực rỡ của vùng trời yên bình, mùa vàng Y Tý hiện ra vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, xứng đáng là một tuyệt tác thắng cảnh vùng Tây Bắc.

Trọng Tài Trọng Tài
#Y Tý #mùa vàng #ruộng bậc thang #Tây Bắc #du lịch #thác núi #lúa chín

