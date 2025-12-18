Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hình hài cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn trước ngày thông xe kỹ thuật

Quốc Nam

TPO - Hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án và hàng nghìn máy móc, thiết bị đang khẩn trương hoàn thiện để đưa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khánh thành, thông xe kỹ thuật vào sáng 19/12.

tp-quocnam-3.jpg
Chỉ còn chưa đầy 24h nữa, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ phải hoàn thành thông tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm này, trên toàn tuyến, các nhà thầu thi công đang vào giai đoạn nước rút.
tp-quocnam-8.jpg
Trên công trường lúc này, hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án và hàng nghìn máy móc, thiết bị đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sẵn sàng cho cột mốc này.
tp-quocnam-23.jpg
tp-quocnam-1.jpg
Hình hài tuyến cao tốc kết nối hai cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang dần dần được hình thành.
tp-quocnam-6.jpg
Cao tốc kết nối Cao Bằng và Lạng Sơn có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.
tp-quocnam-7.jpg
Trải dài qua địa phận Lạng Sơn và Cao Bằng, giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93km bao gồm 64 cây cầu vượt bắc qua hai dòng sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng vô số khe suối và tỉnh lộ.
tp-quocnam-4.jpg
tp-quocnam-29.jpg
tp-quocnam-10.jpg
tp-quocnam-5.jpg
Với cấu tạo địa chất hang caster cùng địa hình hiểm trở, thiên tai bất thường, mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài suốt thời gian qua. Đây là một trong những dự án đường cao tốc thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước.
tp-quocnam-14.jpg
Khu vực hầm Đông Khê (dài gần 500m), các đội thi công đang tập trung hoàn thiện tường chắn, hệ thống thoát nước, mái cơ, khu quảng trường và tuyến đường nối hai cửa hầm.
tp-quocnam-15.jpg
Công nhân đang thi công hạng mục bệ phần áp bên ngoài vỏ hầm và vệ sinh ống hầm.
quocnam-18.jpg
Trong giai đoạn “nước rút”, lực lượng thi công đang khẩn trương trải thảm nhựa.
tp-quocnam-19.jpg
tp-quocnam-27.jpg
tp-quocnam-28.jpg
tp-quocnam-21.jpg
Trong giai đoạn “nước rút”, lực lượng thi công đang khẩn trương trải thảm nhựa. Công nhân và máy móc được chia làm 3 ca và nhiều mũi để sớm hoàn thiện thông xe kỹ thuật vào sáng 19/12.
tp-quocnam-2.jpg
Dự án đặt hoàn thành mục tiêu thông toàn bộ nền, mặt đường trên tuyến chính tương đương 85/93 km, trừ một số vị trí bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và các cầu bổ sung.
Quốc Nam
