Hình hài cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn trước ngày thông xe kỹ thuật

TPO - Hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án và hàng nghìn máy móc, thiết bị đang khẩn trương hoàn thiện để đưa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khánh thành, thông xe kỹ thuật vào sáng 19/12.