Hình hài cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn trước ngày thông xe kỹ thuật

TPO - Hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án và hàng nghìn máy móc, thiết bị đang khẩn trương hoàn thiện để đưa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khánh thành, thông xe kỹ thuật vào sáng 19/12.
Hình hài tuyến cao tốc kết nối hai cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang dần dần được hình thành.
Với cấu tạo địa chất hang caster cùng địa hình hiểm trở, thiên tai bất thường, mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài suốt thời gian qua. Đây là một trong những dự án đường cao tốc thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước.
Trong giai đoạn “nước rút”, lực lượng thi công đang khẩn trương trải thảm nhựa. Công nhân và máy móc được chia làm 3 ca và nhiều mũi để sớm hoàn thiện thông xe kỹ thuật vào sáng 19/12.