PepsiCo Foods Việt Nam thúc đẩy phát triển nguyên liệu bền vững miền Bắc

Nông dân tham gia Khóa đào tạo và tham quan Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình. (Ảnh: PepsiCo)

Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình vừa khánh thành vào ngày 25 tháng 11 năm 2025 đã đánh dấu bước mở rộng quan trọng của PepsiCo tại khu vực miền Bắc, đồng thời mở ra yêu cầu cấp thiết về phát triển vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong định hướng đó, doanh nghiệp tái khẳng định cam kết đồng hành cùng nông dân tại các tỉnh phía Bắc, tập trung vào chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và tăng cường quản lý rác thải trong nông nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào cho nhà máy mới, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải cho toàn chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Chương trình đào tạo diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2025 thuộc khuôn khổ Dự án do Quỹ PepsiCo tài trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương khi nhà máy mới tại Ninh Bình đi vào vận hành. Khóa tập huấn được thiết kế theo mô hình đào tạo toàn diện, bao gồm trao đổi - hướng dẫn trên lớp và trải nghiệm thực tế tại Trung tâm học thuật PepsiCo tại Bắc Ninh về mô hình hợp tác sản xuất và liên kết chuỗi giá trị khoai tây PepsiCo, quy trình canh tác ứng dụng công nghệ giảm phát thải như phân tích và cải tạo đất, kỹ thuật luống đôi, sử dụng drone giám sát và phun thuốc BVTV, hệ thống tưới chính xác, hệ thống châm phân tự động, cơ giới hóa ...

Nông dân áp dụng khoa học công nghệ trong canh tác nông nghiệp bền vững. (Ảnh: PepsiCo)

Đặc biệt, các bà con nông dân rất phấn khởi khi tham quan nhà máy thực phẩm PepsiCo Ninh Bình mới với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu Đô la Mỹ và công suất hơn 25.000 tấn snack các loại mỗi năm. Được tận mắt chứng kiến dây chuyền hiện đại đưa các củ khoai tây tròn trịa thu hoạch ở miền Bắc tạo ra thành phẩm snack giòn ngon tươi mới, các bà con nông dân chia sẻ niềm tự hào mang nông sản Việt tới với thương hiệu toàn cầu PepsiCo.

Đáng chú ý, khóa đào tạo này cũng đánh dấu việc PepsiCo tăng cường triển khai ở phía Bắc chương trình quản lý rác thải nông nghiệp đã thực hiện liên tục, hiệu quả nhiều năm tại khu vực Tây nguyên. Chương trình này hỗ trợ phân loại rác nguy hại và không nguy hại, thiết lập mạng lưới điểm thu gom và cơ chế ghi nhận khối lượng tại địa phương để chuyển tới các đơn vị tái chế, xử lý rác chuyên nghiệp. Tại Khóa đào tạo, PepsiCo cũng khởi động cuộc thi thu gom rác nông nghiệp với các điểm thu gom chủ chốt tại Bắc Ninh, Thái Bình và Thanh Hóa trong vụ Đông Xuân 2025–2026, góp phần giảm thiểu ô nhiễm trên đồng ruộng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng nông dân.

Ông Denpong Archamongkol, Giám đốc Chuỗi Cung ứng PepsiCo Đông Dương chào đón nông dân tham gia Khóa đào tạo (Ảnh: PepsiCo)

Các hoạt động này mang lại kết quả thiết thực khi giúp nông dân nâng cao mức độ sẵn sàng trong việc áp dụng tiêu chuẩn canh tác bền vững, sử dụng hiệu quả công nghệ để giảm rủi ro mùa vụ và tiết kiệm tài nguyên, đồng thời tạo nền tảng hình thành mạng lưới nông dân chủ lực tại khu vực miền Bắc, lực lượng sẽ đóng vai trò then chốt trong mô hình sản xuất an toàn, chống chịu khí hậu và giảm phát thải trong tương lai.

Những chương trình đào tạo và nhân rộng mô hình thu gom rác thải nông nghiệp có trách nhiệm nằm trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững tại Việt Nam của PepsiCo với những kết quả rõ rệt được ghi nhận trong thời gian qua. Năng suất canh tác đã tăng tương ứng 23–26 tấn/ha, với mức cao nhất đạt 54 tấn/ha vào năm 2024; lượng nước tưới giảm trung bình 3.800 m³/ha, góp phần tiết kiệm hơn 05 triệu m³ nước chỉ riêng trong năm 2024; lượng nước pha thuốc bảo vệ thực vật giảm gấp 10 lần và chi phí sản xuất giảm khoảng 02 triệu đồng/ha. Những kết quả này tiếp tục được mở rộng thông qua vai trò chủ động của PepsiCo trong các cơ chế hợp tác quốc gia như việc đồng chủ trì Nhóm PPP ngành Rau quả trong khuôn khổ Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và tham gia mô hình thí điểm Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm Việt Nam (FIH-V).

Ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp, Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam, cho biết “Việc đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu ở các tỉnh phía Bắc, vận hành Nhà máy thực phẩm mới tại Ninh Bình là những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và hiệu quả của PepsiCo tại Việt Nam và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

Thực hiện Chiến lược toàn cầu PepsiCo Positive (pep+) tại Việt Nam, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đào tạo hỗ trợ nông dân và ứng dụng công nghệ giảm phát thải sẽ tiếp tục là ưu tiên chiến lược của công ty trong hành trình hướng tới Net Zero và đóng góp vào một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.