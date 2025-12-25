Gas South – 25 năm dấu ấn một chặng đường phát triển bền vững

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South/PGS) đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực khí hóa lỏng và năng lượng sạch tại Việt Nam. Từ những ngày đầu khó khăn đến nay, Gas South không ngừng đổi mới, mở rộng và trở thành thương hiệu uy tín, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành năng lượng quốc gia.

Hành trình khởi đầu và những bước tiến vững chắc

Được thành lập năm 2000, với tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc PV Gas, Gas South khởi đầu khiêm tốn với hơn 10 tỷ đồng vốn, 16 cán bộ công nhân viên và sản lượng chỉ khoảng 5.000 tấn LPG/năm. Những năm đầu, công ty tập trung phân phối khí hóa lỏng (LPG) cho hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn.

Năm 2006 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Gas South được tái cấu trúc và định hướng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hiện đại, chuẩn bị tiến trình cổ phần hóa. Đến năm 2007, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, mở ra điều kiện thuận lợi để huy động vốn, phát triển thị trường và mở rộng năng lực hạ tầng.

Trong giai đoạn này, Gas South liên tục đầu tư kho chứa, trạm chiết nạp và mở rộng phân phối, giúp sản lượng LPG tăng nhanh, nâng tầm doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khí khu vực phía Nam và miền Trung.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, Gas South từng bước mở rộng mạng lưới, khẳng định vị thế trên thị trường miền Nam. Giai đoạn 2005–2010 được xem là bước ngoặt lớn khi công ty chính thức cổ phần hóa, niêm yết trên HNX, đồng thời đầu tư hạ tầng kho chứa, trạm chiết nạp và mở rộng thị phần bán lẻ LPG.

Đến năm 2016 là một mốc son mới trong lịch sử phát triển của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam khi chính thức đổi tên thương hiệu từ PV Gas South thành Gas South, khẳng định vị thế độc lập và tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh. Sự chuyển đổi này không chỉ là thay đổi tên gọi mà còn đại diện cho bước tiến mới trong chiến lược phát triển và thương hiệu hóa công ty.

Thành tựu nổi bật sau 25 năm

Từ một xí nghiệp nhỏ, Gas South nay đã phát triển thành công ty đại chúng với hệ thống kho chứa, trạm nạp và mạng lưới phân phối trải dài từ Cà Mau đến Nghệ An. Hiện công ty sở hữu 4 kho chứa LPG lớn với tổng sức chứa 8.100 tấn, 17 trạm nạp LPG công suất gần 20.000 tấn/tháng, cùng mạng lưới hơn 1.300 Đại lý, Tổng đại lý trên cả nước.

Đặc biệt, Gas South đang vận hành nhà máy sản xuất và sơn sửa vỏ chai LPG lớn nhất Việt Nam, công suất đạt khoảng 1 triệu vỏ chai/năm, giúp khép kín chuỗi cung ứng và chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường.

Song song với LPG truyền thống, Gas South đã mở rộng sang khí nén thiên nhiên (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – những nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng phát triển bền vững của Việt Nam.

Đổi mới sản phẩm – Mở rộng thị trường

Định hướng tương lai, Gas South không ngừng phát triển sản phẩm mới với trọng tâm là LNG, đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh cho công nghiệp và giao thông vận tải. Bên cạnh đó, công ty chú trọng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Không dừng lại ở thị trường miền Nam, Gas South đã và đang mở rộng hoạt động ra khu vực miền Bắc, khẳng định tầm vóc thương hiệu quốc gia. Đây được xem là bước đi chiến lược, đưa Gas South tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực khí và năng lượng sạch tại Việt Nam.

Đồng hành cùng cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Gas South đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa, đồng hành cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền sử dụng năng lượng an toàn.

Tinh thần “phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội” đã trở thành giá trị cốt lõi, giúp Gas South xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi trong mắt khách hàng và cộng đồng.

Dấu ấn 25 năm – Tri ân và khát vọng

Ông Nguyễn Ngọc Luận – Tổng Giám đốc Gas South

Tại lễ kỷ niệm 25 năm, ông Nguyễn Ngọc Luận – Tổng Giám đốc Gas South phát biểu:

“Thành công hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ nhân viên cùng sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng và đối tác. Đây sẽ là động lực để Gas South tiếp tục đổi mới, sáng tạo và vươn xa hơn nữa trong chặng đường mới.”

Sự kiện được tổ chức trang trọng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, là dịp để Gas South tri ân khách hàng, đối tác, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn xa.

25 năm không quá dài trong lịch sử, nhưng đủ để Gas South khẳng định vị thế một thương hiệu năng lượng sạch, uy tín và bền vững tại Việt Nam. Với nền tảng vững chắc và chiến lược rõ ràng, Gas South sẵn sàng mở ra hành trình mới, đóng góp tích cực vào cam kết tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước.