Than Hà Lầm tăng tốc chuyển đổi số

Sau khi dự án khai thác phần dưới mức -50 vận hành ổn định, đạt công suất thiết kế 2,4 triệu tấn mỗi năm, Than Hà Lầm đặt trọng tâm giai đoạn 2025 đến 2030 vào hoàn thiện pháp lý, kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng năng suất, an toàn, hiệu quả và cải thiện phúc lợi thợ mỏ.

Trong định hướng phát triển, Than Hà Lầm xác định giai đoạn 2025 đến 2030 là chặng đường vừa củng cố “nền tảng pháp lý và kỹ thuật”, vừa hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, gắn bó với người lao động và hài hòa với môi trường. Cách tiếp cận này phản ánh logic quản trị mỏ hiện đại, công nghệ là trụ cột để tăng năng suất và an toàn, còn phúc lợi là “neo giữ” lao động hầm lò trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực.

Trọng tâm năm 2025 được nêu rõ là hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được TKV giao, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công xuống mức dưới -300 theo phương án kỹ thuật duy trì sản xuất của dự án khai thác phần dưới mức -50.

Than Hà Lầm đang chuyển trọng tâm từ “làm nhiều” sang “làm thông minh”.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng, bởi với mỏ hầm lò, chất lượng chuẩn bị kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thi công quyết định trực tiếp tới nhịp độ, độ an toàn và chi phí sản xuất trong nhiều năm sau. Sang giai đoạn 2026 đến 2030, mục tiêu cốt lõi là duy trì ổn định công suất khai thác ở mức 2,4 triệu tấn mỗi năm, hướng tới mô hình “mỏ xanh, sạch, hiện đại”.

Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp nhấn mạnh việc tiếp tục bám lộ trình phương án kỹ thuật duy trì sản xuất, đồng thời đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo các kế hoạch của Đảng ủy Công ty, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Tập đoàn.

Ở góc độ điều hành, chuyển đổi số trong khai thác hầm lò không chỉ là trang bị phần mềm, mà là tổ chức lại dữ liệu, quy trình và kỷ luật vận hành. Khi sản xuất đi xuống sâu, các bài toán thông gió, thoát nước, vận tải, an toàn điện, an toàn cơ khí, giám sát khí mỏ… đòi hỏi năng lực điều độ theo thời gian thực, phối hợp giữa các phân xưởng và quyết định nhanh.

Việc xác định “khoa học công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng để nâng cao năng suất, hiệu quả và khả năng phản ứng linh hoạt trong điều hành sản xuất” cho thấy Hà Lầm đang chuyển trọng tâm từ “làm nhiều” sang “làm thông minh”, giảm chi phí, giảm rủi ro, tăng độ tin cậy vận hành.

Than Hà Lầm hiện đại hóa công nghệ khai thác hầm lò.

Song song hiện đại hóa, doanh nghiệp đặt ưu tiên rõ ràng cho đời sống thợ mỏ. Kế hoạch xây dựng khu nhà lưu trú tập thể công nhân tại phường Hà Lầm trước năm 2030, quy mô nhà 15 tầng với 377 căn hộ, là một điểm nhấn về hạ tầng phúc lợi. Cùng với đó là các nội dung hoàn thiện hạ tầng giao thông nội bộ, cải thiện điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, nhà ở, thu nhập, chính sách để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài.

Một nền tảng khác là “dư địa tài nguyên, pháp lý” cho sản xuất dài hạn. Trong tháng 6/2025, dự án được điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn thời hạn khai thác đến 28/11/2038, điều chỉnh mức sâu đến -550, và định hướng tiếp tục khai thác 28 triệu tấn trữ lượng còn lại dự kiến đến năm 2055.

Các thông số này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chiến lược đầu tư thiết bị, công nghệ và đào tạo nhân lực, vì có “độ dài đường chạy” đủ lớn để hoàn vốn và tối ưu hệ thống. Về “điểm tựa tinh thần”, Hà Lầm đặt trong trung tâm những giá trị đã được tôi luyện, “Kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng”, coi đây là nội lực để vượt qua khó khăn và triển khai các chương trình đổi mới ở quy mô mỏ lớn.

Khi chuyển đổi số và hiện đại hóa đòi hỏi thay đổi thói quen, chuẩn hóa quy trình, tăng kỷ luật vận hành, chính truyền thống ấy là chất keo kết dính con người với mục tiêu chung.

Nhìn tổng thể, mục tiêu của Than Hà Lầm giai đoạn tới không chỉ là sản lượng, mà là một cấu trúc phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, với công nghệ làm đòn bẩy và phúc lợi làm nền. Đây cũng là cách doanh nghiệp khẳng định vị thế đơn vị hầm lò trọng điểm của TKV trong bức tranh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.