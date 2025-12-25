Than Hà Lầm bước vào năm 2026, ưu tiên đầu tư an toàn

Năm 2026, Than Hà Lầm xác định là năm có ý nghĩa “bản lề” trong lộ trình khai thác xuống sâu, khi đồng thời phải giữ ổn định nhịp sản xuất, nâng chất lượng điều hành, và xử lý các áp lực mới về tài chính, nhân lực, môi trường. Kế hoạch năm 2026 cho thấy doanh nghiệp chủ động đặt mục tiêu theo hướng cân đối giữa sản lượng, tiêu thụ và hiệu quả, đi kèm các nhóm giải pháp quản trị chi phí, tăng năng suất thiết bị, và nâng chuẩn an toàn.

Tập trung mở vỉa xuống sâu, tăng chất lượng đào lò

Theo các chỉ tiêu kế hoạch, Than Hà Lầm đặt mục tiêu than nguyên khai khai thác hầm lò 2,4 triệu tấn, than tiêu thụ 2,346 triệu tấn. Doanh thu dự kiến 3.171,428 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.224 tỷ đồng. Do đặc thù chu kỳ đầu tư và yêu cầu tài chính phát sinh, lợi nhuận trước thuế kế hoạch 47,378 tỷ đồng, phản ánh cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên nguồn lực cho các hạng mục nền tảng phục vụ khai thác ổn định, an toàn.

Than Hà Lầm đặt mục tiêu than nguyên khai khai thác hầm lò 2,4 triệu tấn.

Về lao động, kế hoạch lao động bình quân 3.341 người, tiền lương bình quân chi cho người lao động 20,803 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động kỹ thuật vẫn gay gắt, việc đặt chỉ tiêu thu nhập gắn với năng suất, cải thiện điều kiện làm việc, và mở rộng các chính sách giữ chân thợ lò tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt của đơn vị.

Một điểm nhấn trong kế hoạch 2026 là mục tiêu đào lò chuẩn bị sản xuất 13.150 mét, cao hơn năm trước. Doanh nghiệp xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành các đường lò khai thông, mở vỉa xuống dưới mức âm 300 theo kế hoạch giao, đây là “mạch máu” của mỏ hầm lò, quyết định khả năng duy trì sản lượng ổn định trong các năm tiếp theo.

Song hành với đào lò, Than Hà Lầm tiếp tục coi cơ giới hóa là giải pháp trung tâm để nâng năng suất và giảm áp lực lao động thủ công. Trong nhóm nhiệm vụ trọng điểm, doanh nghiệp đặt lộ trình chuyển diện lò chợ cơ giới hóa công suất 600.000 tấn mỗi năm trong quý 4 năm 2026, đồng thời cải thiện hạ tầng thoát nước và tuyến đường xe tại lò xuyên vỉa mức âm 300 để giảm điểm nghẽn vận tải, tăng độ an toàn trong điều kiện khai thác xuống sâu.

Năm 2026 Than Hà Lầm chú trọng đào tạo và tuyển sinh nghề mỏ hầm lò.

Đầu tư, an toàn, số hóa để quản trị rủi ro

Về đầu tư xây dựng, kế hoạch năm 2026 là 141,144 tỷ đồng, tập trung cho các dự án thiết bị, hạ tầng, và các hạng mục nâng cấp an toàn. Đầu tư được thiết kế theo hướng “đúng trọng tâm”, ưu tiên các cấu phần trực tiếp nâng độ tin cậy thiết bị, giảm sự cố trên các tuyến vận tải chính, và tăng chất lượng điều kiện làm việc cho người lao động.

Trong cấu phần an toàn, doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ các chỉ thị, văn bản về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời hướng tới nâng cấp phần mềm viết lệnh sản xuất theo hướng tích hợp theo dõi chứng chỉ nghề, theo dõi tai nạn lao động và sức khỏe người lao động. Đây là bước quản trị dựa trên dữ liệu, giúp bố trí lao động phù hợp năng lực, giảm rủi ro thao tác, tăng khả năng cảnh báo sớm trong môi trường sản xuất nhiều yếu tố nguy hiểm như khí, nước và địa chất biến động.

Ở góc độ nhân lực, định hướng 2026 nhấn mạnh đào tạo và tuyển sinh nghề mỏ hầm lò, đồng thời triển khai phần mềm quản trị nhân sự và phần mềm chia lương nhằm nâng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian quản lý, tạo động lực cho người lao động thông qua cơ chế trả lương gắn năng suất. Khi bài toán lao động ngày càng khó, “giữ người bằng môi trường làm việc, thu nhập và cơ hội phát triển” trở thành chiến lược dài hạn.

Ngoài ra, kế hoạch 2026 cũng đặt trọng tâm vào quản trị chi phí và tiết kiệm vật tư, trong đó đẩy mạnh tái sử dụng vật tư cũ, kiểm soát các nhóm chi phí có nguy cơ tăng, và khoán quản trị chi phí ngay từ đầu năm để chủ động dòng tiền. Đây là cách làm phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp vừa đầu tư cho tương lai, vừa phải đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh ở hiện tại.