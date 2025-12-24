Gỡ bỏ hơn 50.000 sản phẩm vi phạm trên sàn thương mại điện tử

TPO - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, trong năm qua các cơ quan chức năng đã rà soát, yêu cầu gỡ bỏ hơn 50.000 sản phẩm vi phạm trên các sàn và nền tảng thương mại điện tử; đồng thời ngăn chặn hoạt động của khoảng 13.000 gian hàng vi phạm, liên quan đến các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 ngày 24/12, bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương - cho biết, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm nay ước đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng trưởng 25,5%.

Đây là một con số hết sức ấn tượng, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Thương mại điện tử đã vượt ra khỏi phạm vi một kênh mua sắm bổ trợ, từng bước trở thành trụ cột của thị trường bán lẻ hiện đại, đóng góp đáng kể vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế số.

Theo bà Oanh, không chỉ đóng vai trò trong thị trường nội địa, thương mại điện tử còn ngày càng thể hiện vai trò hỗ trợ xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế thông qua các nền tảng số và mô hình kinh doanh xuyên biên giới. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh, yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tốc độ giao dịch, thương mại điện tử đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho hàng hóa Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của TikToker Mailystyle.com.

Song song với đà mở rộng mạnh mẽ về quy mô, năm 2025 cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường thương mại điện tử.

Những con số này phản ánh quy mô lớn và tính chất phức tạp của thị trường số, đồng thời cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, hậu kiểm.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, năm 2026 trọng tâm là tăng cường quản lý, kiểm tra và hậu kiểm, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử thống nhất, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ giám sát thị trường.

Cơ quan này đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển thương mại điện tử giữa các vùng, miền, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại địa phương tham gia sâu hơn vào thị trường số; đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới gắn với xuất khẩu, mở rộng kênh tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế cho hàng hóa Việt Nam.