Động thái mới của các sàn thương mại điện tử sau cảnh báo của Bộ Y tế

Sản phẩm giảm cân bị yêu cầu gỡ bỏ là mặt hàng bán chạy trên thương mại điện tử, giá bán trên 500.000 đồng/hộp.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa yêu cầu Lazada và TikTok gỡ bỏ các sản phẩm giảm cân chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

178c5f499ca0fb5c62704b72c97b769b.jpg
Viên uống giảm cân bán trên các sàn khi chưa được cấp phép

Cụ thể, cơ quan này đã phát hiện nhiều sản phẩm như viên uống giảm cân 15kg, DIET MINAMI, trà giảm cân Hitana Minami... quảng cáo, bán trên các sàn nhưng không có giấy phép hợp pháp.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Lazada cho biết ngay khi nhận được thông tin, sàn đã tiến hành rà soát và gỡ bỏ sản phẩm.

Liên quan đến sản phẩm này, trước đó đại diện TikTok Shop cho hay đang xác minh thông tin và rà quét liên quan đến sản phẩm trên. Tuy nhiên theo ghi nhận, hiện một số sản phẩm vẫn còn xuất hiện trên nền tảng này.

Trong khi đó, theo đại diện Shopee, sau khi tiếp nhận yêu cầu từ cơ quan chức năng, nền tảng đã rà soát và tháo gỡ các sản phẩm vi phạm.

Sản phẩm giảm cân Minami bán chạy trên thương mại điện tử, với hơn 30.000 lượt mua, giá trên 500.000 đồng/hộp.

Ngoài sàn, ghi nhận các website khác hiện cũng rao bán sản phẩm này như Giamcanantoan, Sakukostore, Hangnhatichiban.

Theo một số nhà bán trên, việc mua hàng vẫn diễn ra bình thường, thời gian giao hàng từ 2-3 ngày tùy khu vực.

Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện nhiều loại sản phẩm giảm cân có dấu hiệu vi phạm. Mới đây, Sở An toàn thực phẩm TP HCM cũng khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo, trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.

DJ Ngân 98 cũng bị bắt do bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

