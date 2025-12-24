Chi tiêu cho AI có thể đạt 700 tỷ USD vào năm 2030

Ảnh minh hoạ.

Báo cáo Global AI Consumer Spends Forecast (dự báo chi tiêu AI của người dùng toàn cầu giai đoạn 2024-2030) của Counterpoint Research, đã chỉ ra mức chi tiêu cho AI của người dùng toàn cầu có thể lên tới khoảng 700 tỷ USD vào năm 2030, động lực tăng trưởng đến từ cả phần mềm lẫn phần cứng.

Trong đó, phần cứng AI được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi tiêu. Các tính năng AI đang và sẽ còn được tích hợp sâu vào các thiết bị cá nhân. Theo dự báo, lượng điện thoại thông minh có hỗ trợ AI tạo sinh xuất xưởng trên toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 26% mỗi năm trong giai đoạn 2023–2030, doanh thu từ dòng sản phẩm này cũng duy trì tỷ lệ tăng trưởng khoảng 16% mỗi năm.

Trong khi đó, các thiết bị tích hợp AI mới như máy tính xách tay tích hợp AI, thiết bị thực tế mở rộng (XR) hay các thiết bị được thiết kế xoay quanh AI dù hiện vẫn chiếm quy tỷ trọng nhỏ, nhưng được xem là hướng phát triển tiếp theo của thị trường. Các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ góp phần làm đa dạng hệ sinh thái phần cứng AI trong trung và dài hạn.

Counterpoint Research chỉ ra phần mềm AI là mảng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn. Động lực đến từ số lượng người dùng tiếp cận các nền tảng AI đang tăng nhanh trên quy mô toàn cầu.

Báo cáo ước tính số người dùng hoạt động hàng tháng của các nền tảng chatbot AI có thể tăng thêm gần 5 tỷ người trong giai đoạn dự báo, phản ánh tốc độ phổ cập nhanh chóng của các ứng dụng AI tạo sinh trong đời sống số.

Ông Marc Einstein - Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research - cho biết chi tiêu cho các thiết bị tích hợp AI sẽ còn gia tăng trong vài năm tới. Tuy nhiên, theo ông, chính mức độ sẵn sàng chi trả cho phần mềm mới là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của hệ sinh thái AI thế hệ mới.

“Thị trường phần mềm AI nhiều khả năng sẽ tăng trưởng bùng nổ trong vòng 5 năm tới, nhưng thị trường sẽ có sàng lọc, và những doanh nghiệp có khả năng trụ vững sẽ sớm lộ diện”, ông nhận định.

Trong số các nền tảng AI hiện nay, OpenAI được dự báo vẫn giữ vị trí dẫn đầu về quy mô người dùng nhờ lợi thế đi trước. Tuy nhiên, Google và Microsoft lại được kỳ vọng sẽ là hai doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng người dùng cao nhất trong giai đoạn tới, nhờ khả năng tích hợp AI sâu vào các hệ sinh thái sản phẩm sẵn có.

Ngoài chatbot, thị trường các ứng dụng AI khác như công cụ tạo nội dung, trợ lý ảo cá nhân hay phần mềm chỉnh sửa hình ảnh,... cũng đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể.