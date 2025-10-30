Diễn đàn GGH 2025 - Chiến lược SEO trong kỷ nguyên AI

Ngày 11/10/2025, diễn đàn Google Growth Hacking 2025 (GGH 2025) với chủ đề “Google AI: The Next Chapter - Mở khóa sức mạnh thực sự của Google với AI” đã diễn ra nhằm thảo luận về các chiến lược SEO trong kỷ nguyên AI.

Sự kiện do Công ty TNHH Truyền thông SEODO phối hợp cùng Công ty TNHH Giải pháp Seo Thành Công, Công ty TNHH Truyền thông số ABC Digi, Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Vũ Long tổ chức cùng sự đồng hành chiến lược của Nhà tài trợ Kim Cương AZDIGI, cùng nhiều đối tác, đơn vị tài trợ uy tín khác.

Với sự tham gia của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành, diễn đàn không chỉ thảo luận về sự thay đổi trong hành vi người dùng mà còn đi sâu vào các chiến lược SEO cốt lõi để chinh phục các công cụ tìm kiếm AI giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI.

Theo chia sẻ tại diễn đàn, sự xuất hiện của các tính năng AI Overview trên công cụ tìm kiếm đang thay đổi hoàn toàn "luật chơi" trong ngành Marketing số. AEO (AI Engine Optimization) không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp muốn duy trì khả năng cạnh tranh.

Nhằm giải quyết những thách thức trên và cung cấp các giải pháp chiến lược Google Marketing bền vững, diễn đàn GGH 2025 diễn ra với chủ đề "AI: The Next Chapter", mang đến cái nhìn toàn diện về cách thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động Marketing và Quảng cáo Tìm kiếm, từ lý thuyết đến thực hành.

Diễn đàn GGH 2025 mang đến cái nhìn toàn diện về cách thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tại sự kiện, ông Thái Doãn Kiên, CEO SEODO đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh về AI Overview và những tác động sâu rộng của nó đến hệ sinh thái tìm kiếm. Tiếp đó, ông Đặng Lê Nam - Founder & CEO Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Vũ Long (Vũ Long Media) đã đưa ra những chiến lược SEO cụ thể để thích nghi với kỷ nguyên AI.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tân Kiệt - Founder & CEO Công ty TNHH Sago Agency chia sẻ phương pháp ứng dụng AI để tối ưu hiệu suất chiến dịch và gia tăng doanh thu.

Cũng tại diễn đàn, ông Nguyễn Cao Tú - CEO Công ty TNHH thương mại điện tử Sudo trình bày các giải pháp tích hợp AI vào Website và ông Đỗ Hữu Hưng – CEO Accesstrade Vietnam làm sáng tỏ cách vận dụng công nghệ này trong lĩnh vực Affiliate Marketing.

5 chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đã mang đến cái nhìn tổng quan hơn về AI

Chia sẻ về lý do đồng hành, đại diện AZDIGI cho biết: "Chúng tôi nhận thấy AEO là xu hướng tất yếu và GGH 2025 là diễn đàn uy tín nhất để cộng đồng Marketer cập nhật kiến thức này. Với vai trò là nhà cung cấp hạ tầng, AZDIGI tự hào được góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đua trên công cụ tìm kiếm AI".

Ông Thái Doãn Kiên - CEO SEODO, Trưởng ban tổ chức GGH 2025 - cùng ông Phạm Ngọc Thạch - CEO AZDIGI, Nhà tài trợ Kim Cương

cùng rất nhiều Nhà tài trợ, Các đơn vị hosting, Cloud, Công nghệ, Marketing, Media uy tín khác, như Nhà tài trợ Bạch Kim: EZTECH, ZHOST, VNODE ; Nhà tài trợ Vàng: BKNS, FOXSEO, Haravan, DataOnline; …

Ông Đặng Lê Nam - CEO Vũ Long Media cùng Đại diện các nhà tài trợ Bạch kim: EZTECH, ZHOST, VNODE

Theo đại diện BTC, GGH 2025 không chỉ là một sự kiện công nghệ đơn thuần, mà là nơi hội tụ tinh hoa tri thức, nơi kết nối giữa con người - công nghệ - và sáng tạo.